Kina je spremna da produbi saradnju sa svim zemljama u okviru Globalne razvojne inicijative

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji rekao je u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku da je Kina spremna da produbi saradnju sa svim stranama u okviru Globalne razvojne inicijative, a na osnovu predloga kineskog predsednika Si Đinpinga, iznetog pre tri godine u Ujedinjenim nacijama.

Obraćajući se na događaju na temu“Inicijativa za globalni razvoj podržava globalni jug – Kina na delu“, Vang je 15. septembra rekao da je tokom protekle tri godine od početka GRI-a, došlo do pomaka, od kineskog predloga do međunarodnog konsenzusa, i od koncepta saradnje pa do zajedničkih akcija, što je doprinelo da kineska rešenja budu implementirana u Agendu Ujedinjenih nacija za održivi razvoj 2030.godine, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

„Inicijativa je kontinuirano jačala dogovor o važnosti razvoju prioriteta, postajući živopisna praksa izgradnje zajednice sa razvojnom budućnošću za celo čovečanstvo“, rekao je Vang koji je takođe član Političkog biroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine.

Konstatujući podršku i učešće preko 100 zemalja i 20 međunarodnih organizacija u GRI-u, kao i izvanredno dostignuće inicijative u izgradnji mehanizama, Vang je rekao da nijedna zemlja ne može da bude ostavljena u svetskom procesu modernizacije i da GRI daje prioritet podršci razvoju i revitalizaciji zemalja globalnog juga.

„Spremni smo da produbimo saradnju sa svim stranama u okviru GRI-a i ubrzamo sprovođenje Agende UN-a za 2030. godinu. Prednosti modernizacije koristit će svakoj zemlji i svakoj osobi“, rekao je Vang.

Takođe, prisustvujući događaju, Filemon Jang, predsednik 79. zasedanja Generalne skupštine UN-a, kazao je da je GRI koju je predložila Kina , pokazala snažno upravljanje te dobila podršku mnogih zemalja.

„Inicijativa je od velikog značaja jer pruža novi put za ubrzanje realizacije ciljeva održivog razvoja i pomoć zemljama na globalnom jugu“, dodao je Jang.

Događaju su prisustvovali i zamenik sekretara UN-a za ekonomska i socijalna pitanja Li Junhua i zvaničnici na ministarskom nivou iz više od 20 zemalja, uključujući Laos, Kambodžu, Etiopiju, Burundi, Ugandu, Burkinu Faso, Dominikansku Republiku i Kubu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com