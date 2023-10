Kineski naučnici predlažu strategiju za proučavanje kognitivne inteligencije

Kineski naučnici su nedavno predložili strategiju za evoluciju neuronskih kola inspirisanih mozgom, bacajući svetlo na razvoj šiljastih neuronskih mreža sa boljom biološkom verodostojnošću i efikasnošću, saopštila je Kineska akademija nauka (CAS).

Ova studija, inspirisana mozgom, predlaže ideju za istraživanje opšte kognitivne inteligencije, rekao je Zeng Ji, istraživač sa Instituta za automatizaciju pri Akademiji i vođa studijskog tima, prenosi Sinhua.

Različita neuronska kola u mozgu su uključena u razvoj različitih kognitivnih funkcija, a adaptivna sinergija kola podstiče ljudsku percepciju, učenje i donošenje odluka. Od značaja je istražiti dinamičke karakteristike bioloških neuronskih kola iz računarske perspektive i primeniti ih za poboljšanje sposobnosti sistema veštačke inteligencije.

Primenom evoluiranih neuronskih kola, istraživači konstruišu šiljaste neuronske mreže za klasifikaciju slika i jačanje zadatka učenja. Koristeći strategiju evolucije neuronskih kola inspirisanu mozgom (NeuEvo) sa bogatim tipovima neuronskih kola, evoluirana šiljasta neuronska mreža uveliko poboljšava sposobnost percepcije i jačanje zadataka učenja, pokazala je studija.

U kombinaciji sa algoritmima jačanja dubinskog učenja, NeuEvo postiže performanse uporedive sa veštačkim neuronskim mrežama, navodi se u studiji.

Studija je nedavno objavljena u SAD u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

