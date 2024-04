Kineski region Guangsi objavio ekološki indeks za reku Liđiang

Južnokineski autonomni region Guangsi Džuang objavio je 25. aprila prvi ekološki indeks za reku Liđiang, prepoznatljiv pejzaž u popularnoj turističkoj destinaciji Guilin.

To je prvi sveobuhvatni indeksni sistem u Kini za procenu zaštite životne sredine i rada na zaštiti rečnog sliva, piše Sinhua.

Poznata kao jedna od najlepših reka na Zemlji, reka Liđiang čiste vode teče između slikovitih kraških brda, vijuga kroz nekoliko okruga Guilina. Dva kraška dela Guilina bila su na listi svetske baštine.

Indeksni izveštaj, zajedno sa izveštajem o kvalitetu životne sredine, objavili su regionalno odeljenje za ekologiju i životnu sredinu i opštinska vlada Guilina. Izveštaji su pokazali poboljšanje ekološke sredine tokom proteklih godina.

Indeks je porastao sa 85,86 u 2021. na 86,45 u 2022. i 86,55 u 2023. godini, sve iznad najvišeg nivoa od 85.

U 2023. godini, procenat dana sa dobrim kvalitetom vazduha u rečnom slivu dostigao je 98,6, dok su površinske vode na sedam mesta na kojima se obavlja nacionalnimonitoring bile na nivou ili iznad trećeg nivoa po kineskom sistemu merenja kvaliteta vode od ukupno pet nivoa Biodiverzitet tamo se takođe poboljšao.

Čen Liang, direktor regionalnog odeljenja za ekologiju i životnu sredinu, rekao je da će vlasti raditi na daljem poboljšanju ekološke sredine i promovisanju zelenog i niskougljičnog razvoja kako bi se reka Liđiang pretvorila u model za sveobuhvatno upravljanje rekom i ekološku zaštitu.

(Beta)

