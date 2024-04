Klačar (CeSid): Bojkot izbora bi mogao skupo da košta i vlast i opoziciju

Izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) Bojan Klačar ocenio je da bi bojkot izbora „mogao skupo da košta i vlast i opoziciju“ i da su zbog toga „vrata za kompromis odškrinuta“.

On je za dnevni list Blic kazao da bi bojkot beogradskih izbora loše uticao na reputaciju vlasti kod međunarodnih partnera koji su očekivali da će tenzije biti smirene, a opozicija onda treba da bojkotuje sve lokalne izbore što bi imalo nekoliko negativnih posledica.

„Kao prvo, opozicija bi se susrela sa nezadovoljstvom lokalnih lidera jer bi to značilo da se odustaje od sigurno deset opština po Srbiji, uključujući i one u prestonici, u kojima bi mogla da ostvari pobedu ili dobre rezultate. Kao drugo, preskakanje dva izborna ciklusa bi značilo razbijanje infrastrukture. Treća stvar, to bi moglo da dovede do iskakanja i naprslina u koheziji jer bi lokalni lideri mogli da se ogluše i izađu na izbore“, izjavio je Klačar.

(Beta)

