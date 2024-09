Kokanović (Ne damo Jadar): Vučićeva poseta Podrinju ‘cirkuzanija čoveka na vrhu države’

Aktivista organizacije „Ne damo Jadar“ Zlatko Kokanović ocenio je posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Podrinju kao „cirkuzaniju od strane čoveka na vrhu države“.

„Mi smo 2021. u januaru poslali dopis Vučiću u vezi problema sa rudnikom, on je tada nama odgovorio da to nije njegova nadležnost, i da se obratimo Ministarstvu rudarstva. Ne znamo šta se desilo u ove tri-četiri godine, da li je ko menjao Ustav, pa je po ustavu njemu dozvoljeno da on bude glavni zagovornik jedne strane korporacije i da rukama i nogama grebe da se taj projekat realizuje, iako je struka rekla svoje – da taj projekat ne sme da se realizuje“, rekao je Kokanović, prenosi N1.

Ocenio je da će ti „razgovori sa narodom“ verovatno izgledati kao kad je Vučić bio u Malom Zvorniku u avgustu, gde je sa meštanima takođe razgovarao o rudarenju litijuma.

„Ljudi će se žaliti da nemaju vode u 21. veku, da nemaju struju, da nemaju internet“, kazao je Kokanović.

Upitan da li misli da će Vučić doći i u Gornje Nedeljice, on je kazao da je sve moguće, da su juče primetili vozila vojne policije, kao i da ga ne bi iznenadilo da on krene „od kuće do kuće da razgovara s ljudima“.

Rekao je da nemaju nameru da razgovaraju sa čovekom „koji 70 dana, svakog dana, omalovažava ljude iz Ne damo Jadar, i sve ljude koji se suprotstavljaju tom projektu, jer on nije kompetentan“.

„S takvim ljudima nema šta da se priča, oni su sve rekli“, rekao je Kokanović.

Kazao je da je „svaka normalna osoba“ koja je iole upoznata sa projektom „Jadar“ svesna da on ne sme da se realizuje i dodao da je to pitanje cele Srbije, „jer će cela Srbija postatiti rudarska kolonija ako taj projekat prođe“.

(Beta)

