Kokanović: Srušiću nelegani, drveni objekat kada Vlada sruši sve nelegane objekte u Srbiji

Predsednik ekološkog udruženja „Ne damo Jadar“ Zlatko Kokanović rekao je danas da će srušiti drveni objekat od 50 kvadrata na svom imanju, kada džava poruši sve nelegane objekte u Srbiji.

On je, reagujući na optužbu ministarke rudarstva i energetike Srbije Dubravke Đedović Handanović, da na imanju ima nelegalni objekat, upitao da li je dala građevinske dozvole za bušotine kompaniji Rio Tinto, koja planira da otvori rudnik litijuma kod Loznice.

„Moj objekat je od 50 kvadrata, napravljen od drveta donacijama koje koristi Udruženje ‘Ne damo Jadar’ i pokretan je, liči na seosku magazu. Kada država sruši sve nelegalne objeket u Srbiji, srušiću i ja ovaj drveni“, rekao je Kokanović za Betu.

Upitao je Đedović Handanović da li je dala građevinske dozvole za 130 od 528 bušotina koje je napravio Rio Tinto, od čega 130 ima merne instrumete i potrebna je građevinska dozvola.

Đedović Handanović je na sednici Skupštini Srbije danas rekla da Kokanović na svom imanju ima „nelegalni objekat koji nema dozvolu nadležnih organa i koji treba da se sruši jer se nije poštovao zakon ove zemlje“.

Ona je rekla da je Kokanović prvi izrazio želju da uđe u sporazum sa Rio Tintom i proda imanje, ali da se ispostavilo da to zemljište nije neophodno za istraživanje, pa ga je poklonio Aleksandru Jovanoviću Ćuti.

Kokanović je rekao da ga je prvi i jedini put kontaktirao advokat Rio Tinta 2020. godine i pitao da li želi da proda imanje.

„Rekao sam mu da on zna koje je moje mišljenje o rudniku i da me više ne uznemirava. Zahvalio je i poželeo sreću u borbi protiv opasnog rudnika i nikada me više niko nije pitao da prodam zemlju“, rekao je Kokanović.

Potvrdio je da je poklonio Aleksandu Jovanoviću Ćuti pet ari „od srca“, ali da neće zemljište da proda ni Rio Tintu ni državi.

On je rekao da ima desetak parcela koje su u planiranim zonama za puteve, pruge i gasovod za planirani rudnik i da ih neće prodati državi.

Naveo je da se u jednom delu zone rudnika nalaze nekropole iz perioda od pre 1.500 godina i da je Rio Tinto angažovao arheologe da se sa nekih imanja uklone i odnesu u muzej, ali da on nije dozvolio da se diraju na njegovom imanju.

Prema rečima Kokanovića u 17 sela oko zone planiranog rudnika živi oko 19.500 građana koje bi „trovao“ rudnik.

„Atmosfera među građanima Jadra i Rađevine je napeta, vlast duva u balon i može pući“, rekao je Kokanović.

Vlada Srbije potpisla je 19. jula Memorandum o razumevanju sa Evropskom unijom o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, a vratila je na snagu i Uredbu o prostornom planu područja posbne namene zbog realizacije projekta „Jadar“ o otvaranju rudnika litijuma, koji planira kompanija Rio Tinto.

