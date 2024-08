Komandant vojske Sudana neće na pregovore: ‘Borićemo se 100 godina’

Šef Vojske i de fakto vladar Sudan Abdel Fatah al-Burhan, u ratu s odmetnutim vojnim Snagama za brzu podršku (RSF), rekao je u subotu da neće učestvovati u mirovnim pregovorima u Ženevi već će se boriti „100 godina“.

„Nećemo ići u Ženevu (…), borićemo se 100 godina“, rekao je general al-Burhane novinarima u Port Sudanu, dok rat u Sudan traje više od 16 meseci.

Sjedinjene Države su 14. avgusta pokrenule pregovore u Švajcarskoj o proširenju humanitarnog pristupa i uspostavljanju primirja.

Učestvovao je samo RSF, dok je sudanska vojska osporila format pregovora. Međutim, specijalni izaslanik SAD za Sudan Tom Perielo uveravao je da su posrednici bili u redovnom telefonskom kontaktu s Vojskom.

U pregovorima koje su zajedno sponzorisale Saudijska Arabija i Švajcarska, uključile su se Afrička unija (AU), Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati i UN kao posmatrači, zajedno formirajući akronim ALPS (Aligned for Advanceing Lifesaving and Peace in Sudan Group).

Pregovori su okončani u petak bez sporazuma o prekidu vatre, ali uz obavezu zaraćenih strana da garantuju bezbedan i nesmetan pristup humanitarcima duž dve ključne rute.

FSR predvodi general Mohamed Hamdane Daglo, bivši zamenik načelnika Vojske, angažovan u oružanoj borbi za vlast.

Obe strane su optužene za ratne zločine, uključujući neselektivno bombardovanje naseljenih područja, uz desetine hiljada mrtvih i raseljenih više od deset miliona ljudi, po podacima UN.

(Beta)

