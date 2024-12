Konferencija PKS Svet u 2025: Geopolitičke promene nose velike ekonomske rizike

Srbija je u ovoj godini imala stabilan rast, narednu godinu možemo očeklivati sa umerenim optimizmom, ali sadašnje velike geopolitičke promene u svetu nose rizike za ekonomiju“, rečeno je na konferenciji „Svet u 2025″, u Privrednoj komori Srbije (PKS).“Privrednici imaju umereno pozitivna očekivanja. Ali očekuju nas rizici vezani za cene energenata, za situaciju sa hranom. Geopolitički rizici koji su skoro svaki dan sve veći ukazuju na opreznost koja se odražava i na ekonomiju“, rekao je direktor Sektora za strateške analize, usluge i interenacionalizaciju PKS Mihailo Vasović.

Prema njegovim rečima, ove godine je za Srbiju najveći izazov bila inflacija ali se sada vraća polako u okvire i očekuje se da će iduće godine doći u nivo između 1,5 do 3 odsto.

On je naveo se očekuje i umereno do jak rast Bruto društvenog proizvoda (BDP) naredne godine koji bi išao čak i do 4, 5 odsto, dok je ove 3, 8 odsto.

Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević naglasila je da je glavni cilj Srbije za narednu godinu da se pokaže kao kredibilni partner koji sprovodi reformsku agendu i da je pred državom veliki izazov da do 2026. ispuni sve EU standarde.

Ministar informisanja i telekomunikacija Dejan Ristić je podsetio da su informacione tehnologije (IT) najbrže rastuća privredna grana u Srbiji, konstatujući da je naša država u IT sektoru lider u Jugoistočnoj Evropi, ali i jedna od najboljih u Evropi.

Prema njegovim rečima, uskoro će se u Skupštini Srbije naći izmene medijskih zakona – o javnom informisanju i medijima, o elektronskim medijima, kao i o javnim medijskim servisima. On je naveo i da vodi temeljan dijalog sa medijskom zajednicom, kao i da je u ovoj godini došlo do značajnog pada ometanja i ugrožavanja bezbednosti novinara.

(Beta)

