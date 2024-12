Konferencija u Beogradu: Snažno partnertstvo Srbije i NATO-a, građani o tome ne znaju dovoljno

Srbija i NATO imaju veoma razvijenu saradnju zasnovanu na uzajamnom poštovanju i razumevanju, ali građani Srbije ne znaju dovoljno o snazi tog partnerstva i to predstavlja veliki izazov, ocenili su danas u Beogradu učesnici konferencije „NATO i partneri 2024: Poverenjem do trajnog mira“.

Na konferenciji koju je organizovala NATO vojna kancelarija za vezu u Beogradu, ambasadorka Nemačke Anke Konrad rekla je da je prethodnih godina došlo do pozitivnog pomaka u partnerstvu Srbije i NATO-a i da broj zajedničkih programa svedoči o snazi te saradnje.

„Mi svakodnevno radimo na jačanju poverenja i smanjenju nesporazuma, i nastojimo da delujemo kao tim. Treba bolje da objasnimo građanima Srbije šta NATO jeste, da objasnimo ljudima šta je suština partnerstva Srbije i NATO-a. Treba dopreti do šire javnosti i ukloniti nesporazume koji postoje“, kazala je Konrad na panelu „NATO i Srbija: Politička, vojna i naučna saradnja u eri novih izazova“.

Na konferenciji, uoči koje je italijanski brigadni general Pjerluiđi Lodola preuzeo dužnost šefa NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu od italijanskog brigadnog generala Đampjera Romana, ambasador Finske Niklas Lindkvist takođe je ukazao da „treba dopreti do srpske javnosti“, navodeći da postoji pogrešno razumevanje uloge NATO-a.

Lindkvist je rekao da Srbija, iako je vojno neutralna, mnogo sarađuje sa NATO-om i da obe strane od toga imaju koristi.

Dosadašnji šef NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu Đampjero Romano kazao je da građani Srbije „nisu u potpunosti svesni“ koliko je snažno partnerstvo Srbije i NATO-a, navodeći da je to „veliki izazov“ i da sa njima treba razgovarati o tom pitanju.

Romano je naveo da treba naglasiti da je Srbija ta koja određuje stepen saradnje sa NATO-om i ukazao da ona učestvuje u više od 600 aktivnosti koje nudi program alijanse Partnerstvo za mir.

„NATO u potpunosti poštuje srpsku politiku vojne neutralnosti, ali to nas ne sprečava da činimo neke dobre stvari. Na Srbiji je da odluči koji nivo partnerstva sa NATO-om želi, mi ćemo to poštovati kao i do sada“, dodao je.

Romano je rekao da je jedan od najvažnijih aspekata saradnje Srbije sa NATO-om obuka srpskih vojnika kako bi mogli da učestvuju u zajedničkim mirovnim operacijama širom sveta.

„NATO programi obuke upravo to nude pripadnicima Vojske Srbije, srpski vojnici stiču veštine koje im omogućavaju da se pridruže misijama, bez obzira da li ih predvode Ujedinjene nacije ili NATO“, kazao je Romano.

Vršilac dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova Srbije za bezbednosnu politiku Igor Kuželka rekao je da se partnerstvo sa NATO-om zasniva na politici vojne neutralnosti.

„Mi sarađujemo, i ta saradnja se temelji na uzajamnom poštovanju i razumevanju. Cenimo stav NATO-a po pitanju našeg opredeljenja da budemo vojno neutralni. Imamo sa NATO-om intenzivan politički dijalog na najvišem nivou“, kazao je Kuželka.

Kuželka je ukazao na brojne primere uspešne saradnje u sklopu NATO programa Nauka za mir i bezbednost, čiji je Srbija deo.

Na konferenciji je prethodno održan panel „75 godina NATO-a i godišnjice partnerstava“, čiji su učesnici ukazali da NATO nije samo vojni savez nego „zajednica vrednosti“.

Ambasador SAD Kristofer Hil rekao je da su sve članice NATO-a jednake, bez obzira da li je neka zemlja osnivač alijanse ili je u nju ušla poslednja.

On je ukazao na značaj uzajamnog poverenja među članicama NATO-a i naveo da tome doprinose i zajedničke vojne vežbe.

Povodom ruske invazije na Ukrajinu, Hil je izrazio uverenje da će „užas koji je Rusija započela protiv Ukrajine biti završen porazom agresora“.

„Za nekoliko vekova ljudi će živeti u drugačijem svetu, ali će govoriti o tome kako smo se poneli prema varvarskoj agresiji na Ukrajinu. Nastavićemo da radimo zajedno sa Ukrajinom koja se suočava sa ogromnim problemima. To će nas ojačati i spremiti za sledeće izazove“, kazao je Hil.

Zamenik šefa misije u britanskoj ambasadi u Beogradu Dominik Otvej rekao je da se vlada njegove zemlje zalaže za povećanje izdvajanja za vojsku i ukazao da je nova vlada u Londonu navela da će uložiti 2,5 odsto bruto domaćeg proizvoda u odbranu.

I zamenik šefa misije u Ambasadi Francuske u Beogradu Fatih Akcal kazao je da ta zemlja ulaže ogromna sredstva u odbranu i dodao da je to način za izlazak na kraj sa pretnjama.

Zamenik šefa misije Japana pri NATO-u Kohei Nakamura rekao je da NATO nije samo vojni savez, već mnogo više od toga – političko-vojni savez, ističući značaj političke uloge.

On je rekao da svi govore o slanju vojnika Severne Koreje u Rusiju, radi učešća u ratu protiv Ukrajine, ali da i Kina pomaže Moskvi i da bez nje ne bi mogla „ovoliko dugo“ da vodi taj rat.

(Beta)

