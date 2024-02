Kossev: Srbinu iz Zvečana katastar promenio ime, pol i poreklo

Srbin iz Zvečana Dragiša Đoković saopštio je danas da su mu kosovske institucije promenile identitet, pol i poreklo.

Đoković je, kako prenosi portal Kossev, u posedovnom listu koji je podigao u kosovskoj Agenciji za katastar saznao da se ne preziva Đoković, već Djokoviq, da se zove Dragisha, da je žensko, a da mu je otac Miletnije.

Saznao je i da mu se parcela više ne nalazi u mestu Izvore, već u katastarskoj zoni Burim, što na albanskom znači Izvor.

Za pomoć se obratio kosovskoj Kancelariji poverenika za jezike.

„Kao prvo, ja se zovem Dragiša Đoković (na latinici, koju kao i ćirilicu, prepoznaje svaki kompjuter – Dragiša Đoković), a ne Dragisha Djokoviq, kako piše u posedovnom listu koji sam izvadio 1.2.2024 godine. Sledeće što tamo piše je moj pol, gde je greška i piše ‘žensko’, a nadam se da ne moram da dokazujem da to nisam. Zatim, ime mog oca je pogrešno napisano, umesto Milentije piše Miletnije“, naveo je Đoković u pismu Kancelariji poverenika za jezike.

Dodao je da je promenjeno i ime katastarske opštine gde se nalazi njegova parcela, što, po njegovim rečima, nigde u svetu nije dozvoljeno.

„Naime, prema nekadašnjem katastru, to se nazivalo katastarska opština, a ovde piše katastarska zona. I ta zona se zove Izvori (negde piše i Izvore) što se jasno vidi na portalu ‘Geoportal Kosova’, ali nikako ne može da bude ‘Burim’, kako piše u mom posedovnom listu. Moji preci još pamte vreme turske vladavine, a ja malo manje, i uvek je to selo imalo srpski toponim, odnosno naziv. Napominjem da su katastarske knjige koje je posedovala Srbija vraćene Kosovu i da tamo sigurno nije bilo nikakvih Burima“, naveo je on.

Đoković smatra da ovo nije jedini ili izolovan slučaj promene srpskih imena, „te stoga bi dobro bilo da se detaljno proveri rad te službe po pitanju zakonitosti i upotrebe jezika i pisma i poštovanja svih građana“.

„Zahvaljujem se na razumevanju i očekujem vašu akciju i adekvatan odgovor kako bismo i dalje mogli da ostanemo Izvorci, a ne Burimci ili Burimori“, napisao je Đoković.

(Beta)

