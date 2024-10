Kovačević (Nova D2SP): Investicioni rejting je afirmativna vest

Izveštaj agencije Standard&Purs o investicionom rejtingu Srbije BBB– je afirmativna vest za sve industrijalce i privrednike koji priželjkuju pristup značajnim fondovima kao izvoru alternativnog finansiranja u odnosu na dosadašnji – zaduživanjem kod poslovnih banaka, izjavio je danas Vladimir Kovačević, industrijalac i predsednik vanparlamentarne stranke Nova – Da se struka pita (Nova D2SP).

Međutim, kako je Kovačević naveo u saopštenju, dug je još put pred Srbijom do konkretnih privilegija koje privreda može očekivati.

„Jedan od razloga što srpska industrija nije internacionalizovana je baš to što dosadašnji ekonomski status države Srbije nije zasluživao pažnju velikih investitora. Novca u svetu ima u izobilju, ali je on do sada zaobilazio srpsku industriju jer je bila talac lošeg rejtinga svoje zemlje. Očekujemo da je to sada iza nas“, istakao je Kovačević.

Ocenio je da bi sledeći korak trebalo da bude da se merama državne politike, udruženim sa sredstvima velikih investicionih fondova, pogura srpska privreda ka prekograničnom investiranju, a time i jačanju regionalnog uticaja.

„Proizvode i dobra koje uvozimo moraćemo hitno zameniti sopstvenom proizvodnjom ukoliko želimo napred. Nažalost, malo iskustvo i niska kreativnost dosadašnjih ministara privrede u Vladi Srbije i nedostatak industrijalaca u rukovođenju ovim i drugim ministarstvima koja su važna za prosperitet zemlje, mora biti napuštena navika da bismo istinski kapitalizovali na ovom rejting iskoraku. U suprotnom, imamo samo mrtvo slovo na papiru“, naveo je Kovačević.

(Beta)

