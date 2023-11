Kovačević (NS): Na čelu Srbije su „izdajničke hulje“

Drugi na listi „Narodna stranka – Siguran izbor. Ozbiljni ljudi“ dramski pisac Siniša Kovačević izjavio je danas da je najvažnije da dođe do promene sistema u Srbiji, jer su danas na čelu države „izdajničke hulje“.

„Da li ste svesni da vas okružuje 80.000 ljudi sa lažnim diplomama? Jeste li svesni da su to frizeri koji ne znaju da šišaju, da su to lekari koji ne znaju da leče, da su to inženjeri koji ne znaju da ukucaju ekser? Jeste li svesni da su to ljudi koji su zauzeli vaša mesta i mesta i mesta vaše dece“, rekao je Kovačević na konvenciji Narodne stranke u Lajkovcu.

(Beta)

