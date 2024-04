Kovačević: Spremni smo za pridruživanje delu opozicije koji izlazi na izbore, ukoliko nas pozovu

Predsednik Nova – Da se struka pita (Nova D2SP) Vladimir Kovačević izjavio je danas da je ta partija spremna da se pridruži delu opozicije koji želi da izađe na izbore 2. juna, ukoliko dobiju poziv.

„U svetlu podela dela opozicije povodom izlaska na predstojeće gradske i lokalne izbore 2 juna, Nova – Da se struka pita shvata je kao šansu i poziv za okupljanje i drugih stranaka oko ta dva koncepta“, naveo je Kovačević u saopštenju.

Dodao je da odavno smatra da „špil u kartama oko vodećih lica u opoziciji prirodno mora da menja“, a da je ovo „jedna od prilika“.

„Podržavamo opozicione kolege koje imaju hrabrosti da se suoče sa ambijentalnim okolnostima pod kojima treba da predstavljamo svoje izborne programe i dođemo do potencijalnih birača koji će nam ukazati poverenje. Smatramo da smo kao stranka jedni od retkih koji to veoma dobro razumeju“, kazao je on.

Kovačević je naveo da je Nova D2SP tokom poslednjih izbora bila „smaknuta“ i bez šanse za javnu reč na gotovo svim dostupnim televizijama, uključujući i one sklonije opoziciji.

„To ne sme da obeshrabri, već naprotiv – da probudi inat i upornost da se doslednošću i stalnim pritiskom, prvo na medije, javna opoziciona reč mora proslediti do birača, koji, uveren sam, traže novi izbor, nova lica u politici i novu modernu politiku“, rekao je Kovačević.

