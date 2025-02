Kremlj demantovao da je ruska vojska gađala nuklearnu elektranu u Černobilju

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov danas je demantovao ukrajinske tvrdnje da je Rusija dronom oštetila deo nuklearne elektrane u Černobilju.

‼️ BREAKING: Russian attack drone strikes Chernobyl nuclear plant – Zelenskyy

"A Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the protective shelter covering the ruined 4th reactor of the Chernobyl Nuclear Power Plant last night.

This shelter was built by Ukraine… pic.twitter.com/2WCXyZXEjp

— NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2025

„Nema govora o udarima na nuklearnu infrastrukturu, objekte nuklearne energije, bilo koja takva tvrdnja nije tačna, naša vojska to ne radi“, rekao je Peskov na konferenciji za novinare.

On je sugerisao da su ukrajinski zvaničnici izneli tvrdnju o napadu jer su želeli da „osujete“ napore da se rat okonča pregovorima, nakon što je američki predsednik Donald Tramp razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o postizanju mirovnog sporazuma.

„Očigledno je da ima onih koji će nastaviti da se protive bilo kakvim pokušajima pokretanja pregovaračkog procesa i očigledno je da će ti ljudi učiniti sve da pokušaju da izokrenu ovaj proces“, rekao je Peskov.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je ranije danas rekao da je ruski dron oštetio deo nuklearne elektrane u Černobilju, ali da nije zabeležen povećan nivo radijacije.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio je danas ruske snage da su dronom oštetile zaštitnu strukturu oštećenog reaktora černobiljske nuklearne elektrane.

On je dodao da oštećenje nije dovelo do povećanja radijacije.

„Sinoć je ruski dron opremljen visokoeksplozivnom bojevom glavom udario u strukturu koja štiti svet od radijacije u reaktoru broj četiri nuklearne elektrane u Černobilju“, naveo je Zelenski na mreži X.

On je dodao da je požar izazvan eksplozijom „ugašen“ i da se „nivo radijacije nije povećao“.

(Beta)

