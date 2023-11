Krkobabić: Tri minibusa za Srbe na Kosovu i Metohiji

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić rekao je da je danas dodeljeno 26 vozila za još 26 lokalnih samouprava u Srbiji, od kojih je devet pograničnih, a tri idu na Kosovo i Metohiju – u Zubin Potok, Gnjilane i Kosovsku Kamenicu.

„Ovoga puta i lokalne samouprave učestvuju sa značajnim sredstvima, to je zajednička akcija koja za cilj ima da reši pitanje prevoza u selima. Najstariji i najmlađi kojima je to najpotrebnije, mogu da računaju na rešavanje ovog problema u selima i to besplatno“, izjavio je Krkobabić nakon što je završen rad Komisije za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva.

Komisija na čelu sa dekanom Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Nebojšom Bojovićem ocenjivala je 35 pristiglih prijava, a raspoloživa sredstva, uvećena u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu na 182 miliona dinara, raspoređena su na najbolje rangirane jedinice lokalne samouprave.

„Drago nam je što smo ovog puta prema propisanim kriterijumima mogli da prioritizujemo neka rubna područja na kojima prethodnih godina nije bio akcenat, zbog veće ugroženosti drugih delova naše zemlje. Pitanje kretanja stanovništva je jedno je od esencijalanih i nadam se da će se ova akcija nastaviti, da će biti obezbeđeno još sredstava da se uđe u srce Srbije i pruži svim ljudima u selima ono što je najvažnije – kretanje i mobilnost“, istakao je Bojović.

Današnjom odlukom o dodeli novca za ove namene, ukupan broj jedinica lokalnih samouprava koje su za tri godine ovim programom snabdevene besplatnim prevozom za žitelje sela sa svojih teritorija, uvećan je na 61. Na ovaj način biće rešen problem prevoza za više od 400.000 stanovnika u oko 1.200 sela.

U 20 od 26 opština kojima su danas dodeljena sredstva za kupovinu minibusa, nije do sada imalo organizovan gradski i prigradski prevoz.

Minibusevi kupljeni ovim sredstvima služe za potrebe prevoza seoskog stanovništva iz jednog sela u drugo ili iz sela u gradsko ili opštinsko sedište. Na ovaj način stanovnicima sela omogućava se obavljanje privredne aktivnosti, dostupnost odgovarajuće zdravstvene zaštite, odlazak u školu najmlađima, sportske i kulturne aktivnosti.

(Beta)

