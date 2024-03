Lajčak: U Briselu danas razjašnjeni važni detalji o dinaru na Kosovu

Specijalni predstavnik Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak izjavio je da je današnja runda pregovora o upotrebi dinara na Kosovu bila duga, ali da su razjašnjeni važni detalji.

U objavi na platformi Iks napisao je da su predstavnici Beograda i Prištine izneli svoje predloge o rešavanju pitanja upotrebe srpskog dinara na Kosovu.

Today, the Chief negotiators of Kosovo and Serbia presented proposals on a way forward for people affected by the CBK regulation on cash operations. Our long discussions helped to clarify important details. Next week we agreed to reconvene with the ambition to find a solution. pic.twitter.com/RDrIp103Rr

„Naše duge diskusije su pomogle da se razjasne važni detalji. Sledeće nedelje smo se dogovorili da se ponovo sastanemo sa ambicijom da pronađemo rešenje“, naveo je Lajčak.

Glavni pregovarači Beograda i Prištine Petar Petković i Besnik Bisljimi razgovarali su danas 3,5 sati sa Lajčakom o odluci da se zabrani korišćenje dinara na Kosovu.

