Lazović: Borba će biti duga i teška, moramo da sklonimo SNS ako želimo Srbiju bez nasilja

Poslanik Zeleno – levog fronta Radomir Lazović izjavio je da su protesti „Srbija protiv nasilja“ najveći u Srbiji posle 5. oktobra 2000. što uliva optimizam, navodeći da većina ljudi zna za njih i podržava zahteve, „tako da sada imamo nešto što liči“ na društveni koncenzus, ali je i ukazao da će „borba biti duga i teška“.

„Insistiramo na ispunjenju zaheva da bismo što hitnije napravili korake ka društvu bez nasilja. Odgovor Srpske napredne stranke (SNS) jasno pokazuje da nasilje dolazi upravo od njih i da mi moramo da sklonimo SNS ako želimo Srbiju bez nasilja“, rekao je Lazović za nedeljnik NIN.

On je rekao da misli da predsednik Srbije Aleksandar Vučić „nudeći izbore pokušava da manipuliše javnost da zaboravi na zahteve sa kojima se velika većina građana slaže“.

„Mi kao opozicija smo uvek za izbore, ali smo smatrali da se u ovoj situaciji treba prvo fokusirati na zahteve, pa posle razgovarati o izborima. Ukoliko on neće da ispuni zahteve, mislim da su izbori nešto gde će doći do promene i nakon toga, ispunjenja zahteva“, rekao je Lazović.

Lazović je rekao da „nikad nije verovao Vučiću kad je obećavao da će izbori biti u aprilu za grad Beograd“, jer je uvideo „da on te izbore gubi“. „Sad je promenjena situacija i u Srbiji, on ozbiljno gubi podršku. Izborni uslovi jesu loši, i nikako ne treba da odustanemo da se bavimo njihovim poboljšanjem, ali treba vrlo jasno da kažemo da se situacija promenila i da sada postoji velika šansa da do promena dođe“, rekao je Lazović.

Ali, dodao je, misli da „izbora neće biti tako brzo kao što oni govore, ne zato što ih opozicija neće, naprotiv, nego zato što se Vučić plaši“.

„Ako se ne plaši, što ih ne raspiše? To zavisi od njega“, rekao je Lazović.

(Beta)

