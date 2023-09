Lazović: Jedna izborna lista organizatora protesta je vrlo otvorena mogućnost

Poslanik Zeleno levog fronta (ZLF) Radimir Lazović izjavio je da bi ostavio vrlo otvorenu mogućnost da će ZLF učestvovati, ako se tako dogovore sa ostalima, u jednoj izbornoj listi organizatora protesta „Srbija protiv nasilja“, ali je ostavio mogućnost da bude još nekih drugačijih opcija.

„Dakle, desnica svakako ide kao jedna odvojena lista ili možda dve. Insistirao bih na tome da dodje do ukrupnjavanja i saradnje. Videćemo da li će to biti baš ta lista ljudi koji organizuju proteste. Glavna stvar je da li je to što se dogovorimo efikasno i da li donosi kranji rezultat“, rekao je Lazović za list Nova od petka.

On je podsetio da se ZLF zalaže za razdvojene izbore.

„Mislim da bi ovo bio prvi slučaj kada bismo imali bar neke od tih izbora razdvojene. Bez obzira na to kada budu beogradski izbori, mislim da je dosta izvesno da dodje do promene vlasti. Verujem da je u mnogim opštinama izvesno da će doći do promene vlasti. Mislim da je na parlamentarnim izborima dosta teže, ali i tu imamo veliku šansu“, ocenio je Lazović.

Na pitanje o planu za dalje aktivnosti u parlamentu, on nije isključio nastavak blokade Skupštine Srbije, niti druge oblike opstrukcije.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.