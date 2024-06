Lazović: Nema odgovora od Bastaća, verovatno pregovara sa SNS-om

Kopredsednik Zeleno-levog fronta i nosilac liste „Biramo Stari grad“ Radomir Lazović izjavio je danas da nosilac liste „Čuvari Starog Grada“ Marko Bastać ni posle deset dana od poslednjeg sastanka nije odgovorio na predlog za formiranje vlasti beogradske opštine Stari grad.

Lazović je agenciji Beta kazao da lista „Biramo Stari grad“ više neće inicirati razgovore s Bastaćem.

„Očigledno je da kod Marka Bastaća ne postoji želja da u Opštini Stari grad opozicija formira vlast. Pretpostavljamo da Bastać ima plan da napravi koaliciju sa Srpskom naprednom strankom (SNS). On na to ima pravo, ali to će biti izneveravanje volje birača“, kazao je Lazović.

Nosilac liste „Čuvari Starog Grada“ Marko Bastać je ranije izjavio da će koalicija „Biramo Stari Grad“ dobiti odgovor o mogućem zajedničkom formiranju vlasti do nedelje 23. juna, i da taj pokret ne pregovara sa SNS-om.

Bastać juče i danas nije odgovarao na pozive Novinske agencije Beta.

Po izveštaju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad, na izborima 2. juna najviše glasova osvojila je koalicija stranaka okupljenih oko liste „Biramo Stari grad-Radomir Lazović“.

Ta lista je, prema izveštaju, osvojila 37,01 odsto, odnosno 23 mandata.

Na drugom mestu je lista „Aleksandar Vučić-Stari Grad sutra“, koja je osvojila je 34,79 odsto glasova ili 21 mandat.

Lista „Čuvari Starog Grada-Marko Bastać“ osvojila je 16,35 odsto glasova, odnosno 10 mandata.

Po jedan mandat osvojile su liste „Za zeleni Stari grad-Dr Dejan Žujović“ s 3,16 odsto glasova i „Narodna lista“ koja je osvojila 3,12 odsto glasova.

Na izbore za odbornike Skupštine gradske opštine Stari grad izašlo je 23.693, od ukupno 53.510 građana, koliko je upisano u birački spisak.

(Beta)

