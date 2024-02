Lazović o rezoluciji EP: Suština je priznavanje i prepoznavanje izborne krađe u Srbiji

Kopredsednik stranke „Zeleno-levi front“ (ZLF) i narodni poslanik Radomir Lazović, izjavio je da je suština onoga što se nalazi u rezoluciji Evropskog parlamenta priznavanje, odnosno prepoznavanje izborne krađe koja se desila u Srbiji.

„Da ostavimo za trenutak to da li je ona obavezujuća, ona ima ogroman uticaj, posebno za zemlju koja je barem deklarativno kandidat za članstvo u Europskoj uniji. Takođe, važno je to da se sve ono što je opozicija do sada tvrdila i o čemu smo iznosili dokaze, sada se nalazi u jednoj rezoluciji koju jedno tako važno telo kao što je Evropski parlament donosi“, rekao je Lazović u emisiji Marker na TV Insajder.

Dodao je da predsednik države pokušava da umanji važnost Evropskog parlamenta, ali da se tu nalaze predstavnici svih zemalja Evropske unije koji kažu da je u Srbiji načinjena izborna prevara.

„O njoj su govorili međunarodni posmatrači, posmatrači Evropskog parlamenta, ODIHR-a, OEBS-a, Saveta Evrope, domaći posmatrači poput onih iz Crte, kontrolori opozicije. Dakle, imamo jednu ozbiljnu političku krizu u Srbiji koja zahteva razrešenje. Ja se nadam da ćemo ispunjenjem svih zahteva ove rezolucije koja će sutra biti usvojena krenuti u pravcu razrešenja krize“, kazao je Lazović.

Istakao je da ova rezolucija otvara mogućnosti, da se dođe do međunarodne komisije koja bi utvrdila detaljno svaki od problema o kojima se u njoj govori, a takođe se daje mogućnost i za misiju Evropske komisije koja bi nadgledala unapređenje izbornih uslova u Srbiji.

Očekuje da se formira međunarodna istraga, da se formira međunarodna promena uslova u kojima se sprovode izbori, i da se, kako je naveo „nikada više ne desi onakav izborni inženjering kao što je bio sa biračkim spiskom, sa kupovinom glasova, sa pritiscima na birače“.

Lazović je pojasnio da se opozicija prvo obratila domaćim sudovima, RIK-u, GIK-u, Ustavnom sudu, ali da je očigledno da one rade pod uticajem Srpske napredne stranke, te su zato zatražili međunarodnu podršku da se u Srbiji stvari promene tako da se poštuje vladavina prava.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.