Lazović za BETU: Opozicija ne želi da licitira datumima, očekujemo odgovor i izbore do kraja godine

Poslanik stranke Zeleno-levi front Radomir Lazović izjavio je danas da opozicija ne želi da ulazi u licitiranje sa datumom izbora, nakon najave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da bi oni mogli da budu raspisani do kraja godine, a održani 4. marta 2024. godine.

Lazović je za agenciju Beta rekao da je zahtev opozicije bio jasan i da se traži da vanredni beogradski i parlamentarni izbori budu održani pre kraja godine.

„Predsednik je rekao da kažemo kada hoćemo izbore i da ćemo ih imati. Evo, mi smo rekli – izbori do kraja godine za grad Beograd i parlament. Jedino što ja mislim da on ponovo beži od ovih izbora, sakriva se, traži načine da izmanipuliše javnost. Lopta je na njegovom terenu, očekujemo odgovor – izbori do kraja godine“, kazao je Lazović.

Ocenio je da se predsednik Srbije „plaši“ izbora i da je to jedini razlog zbog kog traži izlaz iz zahteva opozicije.

„A kako i ne bi kada je Srbija na jako lošem putu i to više ne može da se sakrije. Ne mogu ni Pink, ni Hepi, ni druge fabrike mržnje da pomognu u tome da se sakrije da ljudi žive loše. Dovoljno je da svi građani samo da pogledaju u svoj novčanik i videće da prosto nemaju dovoljno novca da žive dostojanstveno od svog rada“, rekao je Lazović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.