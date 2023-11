Lazović (Zeleno levi front): Sutra protest 'Srbija protiv nasilja' u Beogradu

Predstavnik stranke Zeleno-levi front Radomir Lazović je danas kazao u Beogradu da će sutra ispred Doma Narodne skupštine Srbije biti protest izborne liste „Srbija protiv nasilja“.

Javnost će biti naknadno obaveštena o pojedinostima organizovanja tog skupa, kazao je Lazović agenciji Beta i objasnio da zbog predizborne kampanje za decembraske izbore važe drugačija pravila kada stranke nešto organizuju.

„Sutra će sigurno biti protest u 18.00 na platou ispred Skupštine, a najavićemo kako će se to dešavati tokom kampanje jer je to poseban period i važe drugačija pravila kada stranke nešto organizuju“, rekao je on posle potpisivanja predizbornog koalicionog sporazuma stranaka okupljenih oko liste „Srbija protiv nasilja“.

Lazović je kazao da posle izbora 17. decembra „Srbija može da bude drugačija i bolja“ i da gradjani žive bez neizvesnosti.

„Da nema neizvesnosti kod ljudi i da zbog toga, kada pošaljate decu u školu imate neki osećaj da će se desiti nasilje, a i neizvesnosti koju svi osećamo svakodevno, a to je egzistencija“, rekao je on.

Kazao je i da „ljudi žive jako teško“ i imaju „plate za koje ne mogu da kupe potrpštine“, dok se, kako je ukazao, s medija bliskih vlasti čuje da je Srbija „ekonomski tigar“ i da gradjani žive sjajno.

Po njegovim rečima, sigurno je da žive sjajno „neki ljudi“ koji se bave korputnim poslovima, ali je važno kako žive gradjani.

Ocenio je da će se predstojeća kampanja za zbore, zakazane za 17. decembar, „voditi po kiši i snegu i biće jako teška“, te da je na predstavnicima te liste da objasne gradjanima u kakvom je realnom stanju Srbija.

„Pozivam sve gradjane koji mogu da prate nezavisne medije, a veliki broj ljudi ne može, da s njima razgovaraju i da dodjemo do pobede 17. decembra“, kazao je on.

U Beogradu je posle dva masovna ubistva početkom maja u osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ i selima Dubona i Malo Orašje u mladenovačkoj i smederevskoj opštini, dosad održano 26. gradjanski protesta „Srbija protiv nasilja“ koje je tehnički organizovala proevropska opozicija, a niz zahteva s tih protesta vlast nije ispunila.

(Beta)

