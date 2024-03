Lazović (Zeleno levi front):Pored biračkog spiska, najveći problem je uticaj vlasti na medije

Poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović je kazao i da, za sada, nema naznaka da je vlast spremna da razgovara o fer uslovima za izbore.

Dodao je, za N1 da je, pored revizije biračkog spiska, najveći problem uticaj vlasti na medije, te se pozvao na istraživanje koje pokazuje, kao tvrdi, da četvrtina glasača SNS ne podržava sadržaje televizija Pink i Hapi.

„Uputili smo hitan poziv da se krene u te razgovore. Napravili smo platformu za te razgovore, sve sabrali u set mera i tražili da se o tome što pre razgovara“, kazao je Lazović, piše na sajtu N1.

Kako se paralelno odvijaju i konsutacije za učešće u radnim telima i odborima Narodne skupštine, Lazović je kazao da su ta tela veoma važna, ali da, kako je ocenio, nije trenutak da se o njima govori.

„Hajde da prvo rešimo političku krizu u kojoj smo se našli posle krađe (decembarskih) izbora, a ako sve bude u redu, pa onda da govorimo o tome“, rekao je on.

Kako je kazao, strategija odbrane vlasti je da se prave da izbori nisu pokradeni, a kako je naveo, „priznali su da jesu čim su pristali da ih ponove ( u Beogradu)“.

Upitan šta je tema dijaloga, ako do dijaloga dođe, on je odgovario da su predložili jedno posebno telo.

„Predložili smo komisiju za kontrolu izbora, koja bi imala i nadzorna i izvršna ovlašćenja koja bi kontrolisala da ne dođe do toga da vam stotine hiljada ljudi koji ne žive u Beogradu, glasaju u Beogradu….“, rekao je.

Pored regilisanja biračkog spiska, kako je dodao, najveći problem je uticaj vlasti na medije.

„To je dovelo do toga da neko ko se ne slaže sa (predsednikom Srbije) Aleksandrom Vučićem nosi glavu u torbi. Narodni pevač ne sme da kaže ništa u javnosti, ako ima mišljenje o društvu u kakvom živimo, jer će se na njega sručiti lavina“, rekao je on.

Dodao je i da „Radio televizija Srbije (RTS) ima najveću ulogu i najodgovornija je“, te zapitao zašto gradjani moraju da gledaju svaki korak tog čoveka (predsednika Srbija Aleksandra Vučića) „do iscrpljenja“.

„On više nema šta da kaže. Svaki put izmisli novi rat. Sastaje se sa poljuprivrednicima da pomazi kravu koju je već pomazio“, nabrojao je Lazović.

Uprkos takvoj atmosferi, dodao je, Vučić nije uspeo da formira vlast u Beogradu, a morao je, kako je kazao, „i da dovede glasače sa strane“.

„Nije ovo borba Srbije protiv nasilja ili ZLF, ovo je borba svih građana. …Sjajno je što ProGlas okuplja istaknute pojedince koji su stavili svoj autoritet da u Srbiji mora doći do promena. Oni su svetionik u mraku koji imamo i meni to uliva optimizam“, rekao je on.

Upitan da li će učestvovati u nastavku kostitutivne sednice skupštine Srbije, on je kazao da hoće i da, prvo što će objasniti, jeste zašto je „Ana Brnabić katastrofalan izbor za predsednicu parlamenta“.

„Ona (Brnabić) je mnogo puta ( to) pokazala i groznim rečima i užasnim javnim nastupom koji se graniči sa pretnjama i uvredama“, rekao je Lazović .

Kako je naveo, ljudima koji nemaju nezavisne televizije mogu preko Radio televizije Srbije (RTS) na ovaj način ne mogu da vide „ko je ta opozicija i šta želi“.

„Mnogo ljudi nema informacije i mi moramo do tih ljudi doći. Mi želimo svaki prostor da iskoristimo za borbu protiv ovog nakaradnog režima“, kazao je Lazović čiji ZLF je deo koalcije „Srbija protiv nasilja“.

(Beta)

