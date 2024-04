Lazović (ZLF): Postoje različita mišljenja u opoziciji, ali uradićemo sve da dođemo do dogovora

Kopredsednik stranke Zeleno-levi front (ZLF) Radomir Lazović izjavio je jutros da će opozicija imati jedinstven nastup na predstojećim izborima, iako postoje različita mišljenja u okviru same koalicije „Srbija protiv nasilja“ oko bojkota, kao i da će uraditi sve da postignu dogovor.

„Koalicija je napravljena od najrazličitijih mogućih organizacija koje često imaju različite stavove, ali zar to nije normalno, zar se za to nismo borili? Do sada smo uglavnom uspevali da se dogovorimo oko svih važnih stvari. Pitanje bojkota nije cilj, to je sredstvo da bismo došli do promena. To je sredstvo koje ima svoju cenu“, rekao je Lazović za televiziju N1.

Kazao je da svaka odluka – bojkot ili ne, ima i svoju dobru i svoju lošu stranu, a „Srbija protiv nasilja“ ima nekoliko scenarija koji su razrađeni, ali nije želeo da ih otkrije.

„Želimo da damo svaku šansu ovim pregovorima. Bilo bi loše da izađemo iz ovoga bez da napravimo neki korak ka slobodnim i fer izborima. Naterali smo vlast da ponovi izbore, što je veliki uspeh opozicije, veliki uspeh je međunarodna podrška koju smo dobili sa svih strana sveta. Sada se razgovori vode o tome šta ćemo sa time da radimo“, naveo je Lazović.

O planovima opozicije, kako je rekao, ne želi da govori, jer se nalaze u sred pregovora, dodajući da je opozicija već iznela više predloga, te da je „lopta sada kod vlasti“ i da se čekaju njihovi odgovori.

(Beta)

