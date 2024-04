Lideri opozicije: Vlast ne pokazuje političku volju da prihvati naše zahteve

Predstavnici koalicije Srbija protiv nasilja ocenili su posle današnjih razgovora o unapređenju izbornih uslova sa predsednicom parlamenta Anom Brnabić da vlast ne pokazuje političku volju da prihvati njihove zahteve i najavili da će u petak saopštiti da li izlaze na beogradske izbore, raspisane za 2. jun.

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić rekla je posle sastanka da su „svi ostali pri svojim stavovima“.

„Mi smo juče ponudili rešenje u formi ustavnog zakona kojim se uspostavlja ustavno-pravni okvir da se svi lokalni i izbori u Beogradu odlože za jesen jer smo od početka insistirali na stavu ‘prvo uslovi pa onda izbori’. To u osnovi nije nov predlog već iznuđeno rešenje zbog svih prethodnih odbijanja Ane Brnabić da izađemo iz političke krize“, rekla je Tepić novinarima posle sastanka u zgradi Narodne skupštine.

Odbacila je kao „neistinite“ navode predsednice parlamenta da je vlast izašla u susret svim zahtevima koalicije Srbija protiv nasilja osim onog koji se odnosi na objedinjavanje ih lokalnih izbora sa beogradskim, raspisanim za 2. jun.

„Ana Brnabić nije prihvatila ni naš prvi zahtev a to je komisijski format rada za jedinstveni birački spisak. Tražili smo da to bude zakonski definisano a njihov današnji predlog je da to bude u formi pododbora ili podgrupe u okviru skupštinskog odbora za koju se ne bi znale ni nadležnosti, ni mandat ni obuhvat rada“, rekla je Tepić.

Ocenila je da takvo telo ne bi imalo „nikakva“ izvršna ovlašćenja a što je kako je dodala, upravo zahtev koalicije Srbija protiv nasilja.

„Ako ga ne formatirate zakonom, to telo nema nikakva izvršna ovlašćenja“, rekla je potpredsednica SSP.

Dodala je da na današnjem sastanku nije „ni pomenut“ drugi zahtev opozicije koji se tiče medija, odnosno izveštavanja RTS i RTV.

„Mi stojimo otvoreni do naše konačne odluke u petak. Odgovornost je na njihovoj strani“, rekla je Tepić.

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je posle sastanka da postoji način da se izađe iz političke krize, prvestveno kroz primenu ključnih preporuka ODIHR i pomeranje izbora za jesen, ali da za to nema političke volje.

„Ne deluje da je vlast spremna da napravi tu vrstu kompromisa. I dalje pokušava da stvori percepciju da nešto ozbiljno radi“, rekao je Aleksić.

Upitan da li će dijalog sa vlastima o izbornim uslovima biti nastavljen ukoliko opozicija donese odluku o bojkotu, Aleksić je kazao da će sve biti poznato u petak

„Do petka se ne može nešto mnogo promeniti, osim ako vlast ne izađe sutra i kaže da je prihvatila ovaj naš današnji zahtev“, rekao je Aleksić.

Sve stranke koalicije „Srbija protiv nasilja“, prema njegovim rečima, imaju svoje organe, svaka treba da donese svoju odluku i do petka će biti doneta odluka na nivou koalicije.

Poslanica Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević ocenila je da je današnji sastanak dugo trajao, da su se na njemu čule neke nove stvari, ali da se „nisu suštinski pomakli“.

„Ono što Brnabić kaže da je prihvaćeno, to nije ono što je opozicija zaista tražila“, navela je Đorđević.

Prema njenim rečima, generalni sekretar Skupštine Srbije je kazao da se ispunjavaju pojedini zahtevi opozicije, od kojih je jedan bio komisija sa izvršnim ovlašćenjima za reviziju biračkog spiska.

„Njihov predlog je da to bude radna grupa u okviru (skupštinskog) Odbora za pravosuđe i da će zadaci te radne grupe biti odlučeni nakon njenog osnivanja“, kazala je Đorđević, navodeći da je vlast predložila samo sastav te radne grupe.

Dodala je da opozicija, sa druge strane, od početka priča koje nadležnosti mora da ima ta komisija kako bi se izvršila revizija biračkog spiska, dok vlast negira postojanje tog problema.

Đorđević je ocenila da će predsednica parlamenta u svom obraćanju optužiti opoziciju da odugovlači u pregovorima.

„A oni navodno žure, iako su imali 12 godina da srede birački spisak. To će reći Ana Brnabić“, dodala je ona.

Kada je u pitanju radna grupa za praćenje preporuka ODIHR-a, prema njenim rečima, vlast nije izašla sa predlogom o donošenju odluka i radu, već takođe samo sa predlogom ko bi činio tu radnu grupu.

„To nije stvaran odgovor i to nije stvarno prihvatanje“, ocenila je Đorđević.

Predsednik stranke Srbija Centar (Srce) Zdravko Ponoš ocenio je da pod aktuelnim uslovima opozicija ne može da učestvuje na lokalnim izborima u Beogradu, koji su raspisani za 2. jun.

On je ocenio da vlast nije spremna da odustane od izbora u Beogradu, i da će oni biti održani sa ili bez učešća opozicije.

„Vlast je rekla da nije sremna da odustane. Oni su odlučili da na te izbore idu, sa nama ili bez nas“, rekao je Ponoš.

On je kazao da je u isto vreme, bez obzira što nema uslova za održavanje izbora u junu, vlast spremna da razgovara sa opozicijom o nekim drugim izborima, „koji će se nekad desiti“.

Ponoš je istakao da su se tokom sastanka vlast i opozicija „saglasili“ da nema vremena da se bitno poprave izborni uslovi do 2. juna.

On je kazao da je to „na neki način konstatovano“ i u izvestaju ODIHR.

„Pod ovakvim uslovima ne možemo da učestvujemo na izborima“, kazao je Ponoš.

Dodao je da će zajednička odluka o tome da li će koalicija „Srbija protiv nasilja“ učestvovati na beogradskim izborima, biti saopštena nakon što sve članice koalicije „završe svoje interne procedure“.

Ponoš je rekao i da opozicija ima iskustvo da se do sada do, „za nijansu razumnijih rešenja“, dolazilo na osnovu pritiska, a ne na osnovu razgovora sa predstavnicima vlasti.

