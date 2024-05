Lutovac: DS izlazi na sve lokalne izbore

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac izjavio je danas u Nišu da će ta stranka izaći na lokalne izbore u svim mestima u Srbiji u kojima će izbori biti održani.

„Demokratska stranka ima najrazvijeniju, najrazuđeniju infrastrukturu u našoj zemlji. Demokratska stranka je poznata po tome što je institucija demokratije i po tome što ne postoji mesto u Srbiji gde ne postoji žuta tačka i ne postoje oni koji podržavaju demokrate“, istakao je Lutovac na obležavanju stranačke slave Đurđevdana.

Lutovac je pozvao građane da daju svoj doprinos, kako bi promenili aktuelnu vlast.

„Na žalost ključnu stvar, a to je jedinstvo (opozicije) mi u ovom trenutku nismo uspeli da zadržimo, jer različito gledamo na to kako je moguće doći do promene vlasti. Međutim, to nas ne sprečava da prema građanima budemo otvoreni i pošteni, da im kažemo da smo spremni da radimo u njihovom interesu“, istakao je Lutovac.

Prema njegovim rečima, nakon predstojećih lokalnih izbora 2. juna ne treba praviti koalicije sa onima koji su radili sve suprotno interesima građana, i koji su doveli do toga da Srbijom vladaju privilegije.

On je pozvao građane da se opredele za ljude koji su spremni da rade u javnom interesu.

„Onaj koji želi da se bavi isključivo sopstvenim ambicijama i interesima neka nađe neki drugi posao“, naglasio je Lutovac.

(Beta)

