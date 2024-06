Lutovac: Lokalni izbori važni za građane, preko njih se uključuju u političke teme

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac izjavio je danas da su izbori za lokalne samouprave veoma važni za građane i da se mnogi građani upravo preko lokalnih izbora uključuju u političke teme i u političke aktivnosti.

On je posle glasanja na biračkom mestu u Osnovnoj školi „Braća Baruh“ na Dorćolu rekao novinarima da su loklani izbori način na koji se građani povezuju sa političkim temama i da očekuje da će na Dorćolu kao i širom Srbije gde su raspisani lokalni izbori građani prepoznati tu povezanost i da će sve više i više odbijati ono što im se nameće – a to je da politika nije za obične ljude.

„Naprotiv politika jeste za obične ljude, preko politike ljudi treba da rešavaju i svoje lokalne probleme, a ne samo ono što se tiče globalnih nacionalnih problema“, rekao je Lutovac.

Upitan šta opoziciji znače današnji izbori, rekao je da je pre svega važno šta građanima znače, a tek onda opoziciji.

„Građanima bi trebalo da znače mnogo, jer je to prvi korak ka prenošenju svog suvereniteta na one u koje imaju poverenje, a to su njihovi zastupnici na lokalnom niovu i sa njima imaju neposrednu komunikaciju. Zato je veoma važno da se kao kandidati pojavljuju ljudi koji imaju dobru komunikaciju sa građanima“, ocenio je Lutovac.

Što se opozicije tiče, dodao je on, svi su izbori važni, „ali mislim da su loklani ta ključna tačka koja pravi sponu između političkih stranaka i građana“.

(Beta)

