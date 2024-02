Lutovac: Ukoliko Vučić nastavi da ignoriše preporuke EU, treba očekivati reakciju Brisela

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac izjavio je da treba očekivati da će uslediti neka reakcija iz Brisela ukoliko predsednik Srbije Aleksandar Vučić bude nastavio da ignoriše preporuke i zahteve EU i da ne poštuje evropske standarde i vrednosti.

On je za nedeljnik „NIN“ govoreći u Rezoluciji Evropskog parlamenta rekao da ona nije obavezujuća, ali da je Ustav obavezujući i da on propisuje slobodne i poštene izbore.

„Nije naš najveći problem to što Rezolucija EP nije obavezujuća, nego to što Ustav i zakoni nisu obavezujući za sve“, rekao je on.

Govoreći o izborima održanim 17. decembra prošle godine, ocenio je da „izborne pljačke“ nije bilo samo u Beogradu, nego u celoj Srbiji, i da vlast u zemlji već dugo nije legitimna.

„Vlast koja počiva na krađi i kupovini glasova nema ni legalitet, niti legitimitet. Kupovina i krađa glasova su krivično delo“, kazao je Lutovac.

Govoreći o uslovima za izbore koje je zatražila inicijativa Proglas, rekao je da oni traže samo ono što svim građanima pripada.

Dodao je da nisu tražili nikakve privilegije ni za koga, nego ravnopravne uslove za slobodno formiranje i iskazivanje izborne volje.

„Tražili su nešto čega nema, a moralo bi biti: slobodne i profesionalne medije, profesionalnu administraciju i uređen birački spisak, odgovornost za one koji narušavaju održavanje slobodnih i poštenih izbora“, ocenio je on.

Lutovac je komentarišući EXPO 2027. rekao da to nije u interesu građana Srbije.

„EXPO je promocija autokratskog režima, projekat pomoću kojeg će ponovo biti opljačkani građani Srbije, a to biti prikazano kao veliki Vučićev uspeh“, rekao je on.

(Beta)

