Lutovac: Vlast nije prihvatila zahteve opozicije, već rekla da se o njima može raspravljati

Šef poslaničke grupe Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac je danas izjavio da na sednici kolegijuma Skupštine Srbije u ponedeljak vlast nije pristala ni na jedan od zahteva opozicije u vezi s uslovima za izbore, već je rekla da je „u redu da se o njima raspravlja“.

Ti zahtevi su da se formira komisija sa izvršnim ovlašćenjima koja će proveriti birački spisak, jednak tretman vlasti i opozicije u javnim medijskim servisima uoči izbora i istovremeno održavanje svih predstojećih lokalnih izbora i novih beogradskih.

„Ta tri zahteva su minimum minimuma za poštene i slobodne izbore“, rekao je Lutovac za televiziju N1.

Lutovac je kazao da su predstavnici vlasti rekli da zahtev za formiranje komisije u načelu može biti ispunjen, ali da komisija ne sme da ima izvršna ovlašćenja.

„Vlast je rekla da im je to načelno prihvatljivo, ali da je neprihvaltljivo da komisija ima izvršna ovlašćenja, a to je ono što nam je neophodno da bi mogao da se vrši uvid, revizija i stalna kontrola da li je neko menjao birački spisak i na koji način“, naveo je on.

Izjava predstavnika vlasti da ni oni nisu zadovoljni izveštavanjem RTS-a je, po oceni Lutovca, „besmislica koja bi trebalo da umanji značaj zahteva opozicije i uvreda je za sve koji imaju zdrav razum“.

Ocenio je da sastanak s rukovodstvom RTS-a neće moći da reši pojedinosti, već je potreban dogovor na principijelno političkom nivou o tome da ne bude uticaja na medije.

Za treći zahtev -da lokalni izbori budu istovremeno sa beogradskim, Lutovac je naveo da je to izvodljivo „i politički, i pravno“.

„Da bi bilo pravno izvodljivo potreban je politički konsenzus, a on podrazumeva prekidanje prakse sa migracijama birača. Nema zakonske prepreke da se to uradi. Beogradski i svi ostali izbori treba da budu kada dobijemo uslove za slobodne i poštene izbore – to može da bude i 2. juna i na jesen, za to postoji i pravna i politička mogućnost“, dodao je predsednik DS.

Povodom izjave predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić da joj je neprihvatljivo objedinjavanje izbora, Lutovac je kazao da „ona nije ta koja donosi konačnu odluku“ i da bi trebalo sačekati sredu kada će biti nov sastanak Kolegijuma Skupštine o tome.

„Ako nisu spremni da kumulativno ispune sve ove zahteve, onda postoje i drugi, alternativni načini borbe“, rekao je Lutovac, navodeći da to nije „pasivan bojkot“

(Beta)

