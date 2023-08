Lutovac: Vučićeva javna obraćanja su nasilje nad svim građanima i zdravim razumom

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac izjavio je danas da svako javno obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića predstavlja nasilje nad građanima i zdravim razumom.

Lutovac je za agenciju Beta kazao da Vučić koristi televizije s nacionalnom pokrivenošću da „obećava ono što ne ispunjava“ i da sakrije propast Srbije u svim oblastima.

Komentarišući to što je Vučić u poslednjih 50 dana imao 34 javna obraćanja na televizijama s nacionalnom frekvencijom, Lutovac je rekao da Vučić vrši nasilje i nad svojim biračima tako što „propagandom i lažima truje i njihov razum“, a da su njegovi nastupi povezani s rijaliti programima.

„Vučićevo biračko telo je postalo žrtva njegove propagande. S druge strane, one koji nisu zaraženi virusom propagande Vučić optužuje za izdaju i upućuje uvrede koje nisu dostojne jednog kulturnog čoveka, a kamoli predsednika države. Dakle, Vučić demonstrira nasilje u različitim oblicima, u zavisnosti ko mu je ciljna grupa“, rekao je predsednik DS-a.

On je istakao da svako Vučićevo javno obraćanje doprinosi još većim podelama unutar Srbije i to, kako je rekao, ne samo među građanima već i između stvarnosti i fikcije koju on stvara.

„Predsednik države na televizijama gostuje u terminima uoči rijaliti programa kao što je ‘Zadruga’, kako bi povećao svoju gledanost“, ocenio on.

Lutovac je dodao da je Vučićev jedini cilj opstanak na vlasti.

„Jedan od motiva zbog kojih se Vučić služi lažnim obećanjima je njegova želja da u istoriji ostane zabeležen kao pozitivan predsednik. Međutim, činjenica je da u istoriji neće ostati zabeležen onako kako priželjkuje, nego upravo suprotno“, naglasio je Lutovac.

Mnogo je opasno po državu, naveo je, što Vučić komunicira samo s istorijom i onima koji ga drže na vlasti.

„Posledice takvog vladanja su ogromne i užasne. Mi u svakom smislu zaostajemo i tonemo u svim oblastima društvenog života, a on našu propast prikazuje kao veliki napredak. Srbija je prezadužena i kriminalizovana država, a Vučić nas ubeđuje da je belo crno, a da je crno belo. On gradi fudbalske stadione, a mi nemamo rešenu kanalizaciju čak ni u glavnom gradu. Jednog dana kad se ljudi budu osvestili biće mnogo kasno“, ocenio je Lutovac.

Prema njegovim rečima, dok u Srbiji propada zdravstvo, a većina naroda zbog niskih plata i penzija jedva preživljava, Vučić se bavi „kič estetikom“ iza koje stoji korupcija.

„Dok životni standard svaki dan opada, Vučić se bavi ukrasima i ulepšavanjima, nekom svojom estetikom za koju smatra da je dominantna, a u stvari se radi o kič estetici iza koje se krije velika korupcija i pranje novca“, zaključio je Lutovac.

(Beta)

