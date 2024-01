Lutovac za Betu: Sutra protest protiv pravnog nasilja i pokradenih izbora

Opoziciona koalicija „Srbija protiv nasilja“, koja tvrdi da su decembarski izbori bili neregularni i traži njhovo ponavljanje, sutra organizuje protest u centru Beograda, a istovremeno će obeležiti šestu godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića (1953 – 2018).

Po najavama, protest će početi u 18.00 ispred sedišta Republičke izborne komisije (RIK) u ulici Kralja Milana 14 odakle će okupljeni otići do crkve Svetog Marka i zapaliti sveće za Ivanovića.

Lider Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac rekao je danas agenciji Beta da se protest organizuje „protiv pravnog nasilja i pokradenih (decembarskih) izbora“.

„Traži se poništavanje izbora na svim nivoima i raspisivanje slobodnih i poštenih izbora“, kazao je Lutovac, čiji je DS deo koalicije „Srbija protiv nasilja“.

Rekao je da će istovremeno biti obeležena i šesta godšnjica ubistva predsednika Građanske inicijative „Srbija, demokratija, pravda“ Olivera Ivanovića 16. januara 2018. u severnom delu Kosovske Mitrovice.

„Istovremeno, obeležava se godišnjica atentata na Ivanovića i zahteva kažnjavanje naručioca, počinilaca i inspiratora tog politički motivisanog ubista“, kazao je Lutovac.

Koalciju „Srbija protiv nasilja“ čine Stranka slobode i pravde, DS, Narodni pokret Srbija, Ekološki ustanak, Zeleno-levi front/Ne davimo Beograd, Pokret slobodnih građana, stranka Zajedno i politička partija „Srbija centar“ (SRCE).

Lider SSP Dragan Djilas je 12. januara najavio da će na protestu zbog izbornih neregularnosti govoriti potpredsednik te stranke Marinika Tepić.

„U utorak, 16. januara, na dan kada je ubijen Oliver Ivanovića, biće održan protest protiv nasilja, kradje naših glasova i prekrajanja narodne volje“, napisao je tada Đilas na društvenoj mreži Iks.

Najavio je da će se 16. januara, u 18.00, ispred sedišta Republičke izborne komisije (RIK) u ulici Kralja Milana broj 14, prisutnima obratiti Tepić.

„Onda idemo do Crkve Svetog Marka da upalimo zajedno sveće za Olivera“, naveo je Đilas.

Tepić, na decembarskim izborima nosilac liste „Srbija protiv nasilja“, štrajkovala je glađu od 18. do 30. decembra u sedištu RIK-a, tokom protesta te koalicije i gradjana.

Koalicija „Srbija protiv nasilja“ tvrdi da su decemarski izbori bili pokradeni i za to opštužuje vlast, čiji predstavnici su to više puta negirali, tvrdeći da su ti izbori bili najpošteniji do sada.

(Beta)

