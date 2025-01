Manojlović (Kreni-pokreni): Prelazna vlada eksperata bez vlasti i opozicije

Lider pokreta Kreni – promeni Savo Manojlović ocenio je, povodom brojnih predloga za prelaznu vladu, da bi jedina prihvatljiva bila vlada eksperata koju ne bi činili ni predstavnici vlasti ni opozicije, a u čijem bi formiranju učestvovali studentski plenumi, saopštio je danas taj pokret.

Napisao je da brojni opozicioni akteri traže formiranje prelazne vlade, koja bi bila sastavljena od predstavnika vlasti i opozicije, „što bi trebalo da posluži kao primer formiranja normalnih uslova, kao nekakav demokratski koktel“. „To ne sme da se desi“, naveo je Manojlović.

Istakao je da to nije izlaz iz krize, već da bi to produžilo agoniju. „To nije Vučićev politički kraj, to je njegov politički predah. Pauza za kafu“, ukazao je Manojlović.

Naglasio je da teška vremena ne trpe suptilnost, već traže istinu oko koje nema kompiomisa.

„Vlast koja je crtala faluse po školama sedmogodišnje dece nema više pravo da odlučuje šta je normalno u ovoj zemlji. Tim ljudima ništa ne možeš verovati. Jer, ako smo nešto naučili, to je da su spremni na sve“, naveo je Manojlović.

Ocenio je i da rešenje nije politička šarada već „oročena prelazna vlada eksperata, a ne političara – ljudi koji ne duguju ni vlasti ni opoziciji, već samo građanima“.

„Oni bi suštinski bili predloženi od strane studentskih plenuma, a nakon političkog dogovora u parlamentu bi bili izglasani od strane vlasti i opozicije“, naveo je Manojlović.

Ukazao je i da bi „ova prelazna vlada, sa jasno oročenim mandatom od godinu dana, imala zadatak da postavi osnovne uslove: slobodne medije, nezavisno pravosuđe, normalan politički sistem“.

„Tek tada možemo pričati o fer izborima. Tek tada Srbija može početi da funkcioniše kao društvo. Sve institucionalne prevare moraju biti odbačene. Otpor se nastavlja, do potpune građanske neposlušnosti. Jer ovo društvo nema vremena za nove laži“, napisao je Manojlović u autorskom tekstu, saopštio je pokret Kreni-pokreni.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com