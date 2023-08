Marković: Jedinstvena Srbija i socijalisti nisu za vanredne parlamentarne izbore

Lider Jedinstvene Srbije (JS) Dragan Marković Palma izjavio je danas da ova stranka ali i koalicija Socijalističke partije Srbije (SPS) i Jedinstvene Srbije (JS) nisu za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora jer kada se raspišu vanredni izbori cela godina bude izgubljena.

On je, gostujući na televiziji Hepi, istakao da su JS i SPS uvek spremni za izbore i da izađu pred građane sa delima i rezultatima, ali da smatra da izbori ipak treba da se održe u redovnom terminu.

Marković se osvrnuo i na Kosovsko pitanje konstatujući da je više nego očigledno da za sve što radi premijer privremenih kosovskih institucija Aljbin Kurti ima prećutnu saglasnost nekih zemalja članica Evropske unije (EU).

„Kako drugačije da objasnite to što Kurti ne dozvoljava da na Kosovo i Metohiji uđu lekovi i životne namirnice i to traje danima i mesecima. Iz Evropske unije onda stigne saopštenje – „mi to osuđujemo“, rekao je Marković.

On je zaključio da Evropska unija i cela međunarodna zajednica treba da sprovedu sporazume čiji tekst su sami sastavljali, kao što su Kumanovski sporazum, Rezolicija 1244 i Briselski sporazum.

(Beta)

