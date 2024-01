Marsenić (Novi DSS): Opozicija će reagovati ako vlast sa preletačima pokuša da dođe do većine

Potpredsednik Nove Demokratske stranke Srbije Predrag Marsenić izjavio je, da ako vlast pokuša da preletačima dođe do većine u Skupštini Beograda, jedna od reakcija može da bude protest i blokada gradske skupštine.

„Kada ljudi izađu na izbore i glasaju za nekog ko je rekao da neće sarađivati sa vlastima, a onda posle kaže da će podržati vlast, to je onda prevara birača. Reagovaćemo ako se to desi i postoji nekoliko koraka koje smo predvideli“, rekao je Marsenić gostujući na Nova S televiziji.

On je kazao da je većina građana Beograda na izborima 17. decembra glasala da SNS i SPS nisu vlast.

„Videćemo šta će uraditi, ali ako pokušaju da preletačima dođu do većine onda su opcija i protesti i blokada rada skupštine. Onda to mora da se zaustavi, jer je to sumrak demokratije“, naglasio je potpredsednik Nove DSS.

On je istakao, da ako bi se to dozvolilo onda ostaje još samo da se Aleksandar Vučić proglasi za maršala.

Marsenić smatra da ako vlast ne dozvoli kontrolu biračkih spiskova, onda se postavlja pitanje da li treba izaći na eventualne ponovljene beogradske izbore.

„Predložili smo jedan papir kolegama iz Srbija protiv nasilja sa svim opcijama, šta ako bude novih izbora, šta ako ne bude. Razgovarali smo, i ponovo ćemo razgovarati. Moramo da se borimo“, zaključio je potpredsednik Nove Demokratske stranke Srbije.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.