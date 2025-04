Marta Kos u Novom Sadu odala poštu stradalima u padu nadstrešnice

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos danas je u Novom Sadu odala poštu za 16 poginulih u padu nadstrešnice železničke stanice 1. novembra.

I came to Novi Sad to honour the 16 lives that were lost in a tragedy that could have been prevented.

My heart goes out to the victims and their families. pic.twitter.com/6KYUNsbjmg

— Marta Kos (@MartaKosEU) April 30, 2025

„Došla sam u Novi SAD da odam počast za 16 života koji su izgubljeni u tragediji koja je mogla da bude sprečena“, napisala je Marta Kos na platformi Iks.

Evropska komesarka koja je objavila fotografije kako ostavlja cveće na železničkoj stanici, dodala je da saoseća sa žrtvama i njihovim porodicama.

Marta Kos danas završava dvodnevnu posetu Srbiji. Ona će danas imati sastanke sa predstavnicima opozicionih poslaničkih grupa i potom sa predstavnicima stranaka koji čine vladajuću koaliciju.

Ona se juče sastala sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerom Đurom Macutom i predsednicom Skupštine Anom Brnabić.

Evropska komesarka je pozvala Vladu Srbije da zajedno sa Evropskom unijom radi na uspostavljanju nezavisnog pravosuđa, slobodnih medija i izbornih okvira koji će odražavati stav građana Srbije.

