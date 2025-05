Matić: Studentski bunt rezultat je masovnog ubistva u OŠ Vladislav Ribnikar

Član Stalne radne grupe za bezbednost novinara Veran Matić ocenio je da je studentski bunt u Srbiji rezultat masovnog ubistva u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu, bez obzira na to što tada studenti nisu reagovali.

„Da su se studentski protesti dogodili tada – kada je bilo zaista mnogo želje za promenom i energije, mislim da bi i ti protesti i društvo krenuli u znatno drugačijem pravcu narednih meseci“, rekao je Matić za nedeljnik „Vreme“.

Kako je kazao, da je učinjeno šta je trebalo nakon masovnog ubistva u školi „Vladislav Ribnikar“, verovatno ne bi došlo do niza drugih zločina.

Matić je naveo da su političke elite odbile da se ozbiljno bave temama koje se tiču masovnih ubistava u OŠ „Vladislav Ribnikar“, Duboni i Malom Orašju, kao i pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu.

„Znali smo da postoji visok stepen neodgovornosti, ali sada je to pokazalo svoje nesagledive razmere. Ta neodgvornost nas je dovela u situaciju da danas, dve godine, odnosno šest meseci kasnije, imamo jednako živo osećanje gubitka, kao i saosećanje sa porodicama ubijenih, ali sa dodatnim osećajem da sve što nije učinjeno u međuvremenu jeste preduslov da se to ponovi sutra“, kazao je on.

Matić je rekao i da je ceo studentski bojkot zasnovan na empatiji, prvo prema žrtvama, a da je iniciran kao reakcija na napadnute studente Fakulteta dramskih umetnosti (FDU).

„Upravo činjenica da su vrednosti – solidarnost i saosećanje – bile u prvom planu podstakla je toliku podršku i poverenje građana Srbije“, izjavio je on.

(Beta)

