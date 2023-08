Mediji: Izabrani novi ambasadori Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije izabralo je nove ambasadore na upražnjena mesta među kojima su i u UN, pri Evropskoj uniji u Briselu i Savetu Evrope, javlja N1.

Prethodno je u Službenom glasniku objavljena je odluka o razrešenju 23 ambasadora čiji su mandati istekli.

Na spisku budućih ambasadora su, kako saznaje N1, Danijela Ćubrilo koja će biti ambasadorka u Najrobiju, Aca Janković biće ambasador u Helsinkiju, a Ana Petković u Alžiru.

Mirjana Živković odlazi u Kopenhagen, Miroljub Petrović u Tel Aviv, a Milutin Stojanović u Akru.

Irena Šarac biće ambasadorka u Madridu, Ivan Todorov u Sarajevu, a Dragan Bisenić u Rijadu.

Zoran Đorđević biće ambasador u Ljubljani, Vlada Jovičić u Astani, Mira Kotlajić u novoj ambasadi u Čileu, a Milan Trojanović u Bejrutu.

Na sednici Vlade Srbije sredinom jula predloženi su novi ambasadori u još četiri zemlje.

Predloženi su Mira Jeremić za ambasadorku u Italiji, Ana Hrustanović u Francuskoj, Dijana Ivančić u Tunisu i Saša Nakić u Slovačkoj.

Razrešeni su i ambasadori u Crnoj Gori, Austriji, Grčkoj, Turskoj, Mađarskoj, Sloveniji, Kubi, Kipru, Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Danskoj, Španiji, BiH, Saudijskoj Arabiji, Nigeriji, Indoneziji, Iranu, Iraku i Keniji.

Kako je objasnio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, svima njima istekao je četvorogodišnji mandat.

„Rekao sam da se poštovati dužina mandata, a to su četiri godine i svi koji su razrešeni, razrešeni su zbog isteka mandata. Sada će uslediti imanovanja novih ambasadora na upražnjena mesta i to će biti završeno do kraja ove godine“, rekao je Dačić za N1.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.