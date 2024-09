Mihailović: Srbiji preostalo samo da proglasi okupaciju Kosova, Vučić je prevarant

Pokret obnove kraljevine Srbje (POKS) poručio je da je vladavinom predsednika Aleksandra Vučića Srbija dovedena u situaciju da joj je ostalo samo jedno sredstvo da zaštiti svoj teritorijalni integriteta – da proglasi okupaciju Kosova.

To „ne znači vojni sukob, niti prihvatanje stanja na terenu, već opredeljenje Srbije i iskazivanje jasne namere da ponovo uspostavi svoj suverenitet kada međunarodne okolnosti to budu dozvoljavale“, rekao je predsednik POKS Vojislav Mihailović u pisanoj izjavi.

Naveo je da je to predlagala i Srpska pravoslavne crkva u vreme patrijarha Pavla.

Mihailović je napisao da se „ne govori o prihvatanju okupacije kao što to tumači predsednik države, nego o proglašenju okupacije, što je značajna razlika, sve to on vrlo dobro zna, ali je dokazani prevarant i manipulator“.

Mihailović smatra da je Vučić prihvatio i sprovodi u delo „Francusko-nemački sporazum“ o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova iz Brisela i Ohrida 2023. koji je u suprotnosti sa Ustavom Srbije i koji „znači de fakto priznanje lažne države ‘Republike Kosovo’, što je krivično delo veleizdaje“.

„Od pre 12 godina kada je ukinuo srpsku policiju i sudove na Kosovu i Metohiji, on nije pregovarač već neko čija je dužnost da u delo sprovede ono što mu se kaže sa Zapada i sve je sproveo korak po korak, suprotno srpskom interesu“, ocenio je Mihailović.

(Beta)

