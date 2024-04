Milanović: Podržavam članstvo Kosova u SE, rezoluciju UN o Srebrenici

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas u Zagrebu da podržava najavljenu rezoluciju o danu sećanja na genocid u Srebrenici koja treba da bude usvojena u UN, kao i članstvo Kosova u Savetu Evrope.

„To je hrvatska politika i tu se ništa neće promeniti“, rekao je Milanović novinarima na biračkom mestu u Zagrebu gde je glasao na današnjim parlamentarnim izborima.

Što se tiče saradnje u regionu i odnosa sa Srbijom, ako postane premijer, Milanović je rekao da će se prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ili nekom drugom ko bude izbor srpskog naroda, odnositi u skladu s tom činjenicom i važnom porukom da je reč o izboru građana.

On je dodao da je odlično sarađivao s bivšim predsednikom Borisom Tadićem, ali da sad građani Srbije imaju „drugačiji izbor“.

„Promenilo se i u Crnoj Gori, pa normalno radimo. S Albancima ćemo uvek imati prijateljski odnos, bez ambicija da napakostimo Srbiji, to je nama prijateljski narod. Tu su i Slovenci s kojima su odnosi odlični, s Mađarima isto, ali ne zato da to bude neka trilaterala Milanović, Orban, Vučić, nego zato što je to nama susedna zemlja“, dodao je Milanović.

On je ocenio da u odnosima Srba i Hrvata, kao i Crnogoraca i Bošnjaka, „leži karta normalizacije u regionu“.

„Bez nekompetentne i štetne kolonijalne uprave koja godinama parazitira u Sarajevu i sluđuje taj narod i sprečava da iskoriste i deo svojih kapaciteta“, dodao je predsednik Hrvatske koji je ponovo kritikovao visokog predstavnika u BiH rekavši da on ne predstavlja nikog osim određenih interesnih grupa.

Upitan o izjavama predsednika Republike Srpske Milorada Dodika o otcepljenju od BiH, Milanović je rekao da Dodik preteruje i da ga on svaki put prijateljski upozori da to ne radi.

Milanović je kazao da posle parlamentarnih izbora očekuje dogovor sa svima koji žele Hrvatsku u kojoj se ne krade.

„Očekujem razgovore i dogovore sa svima koji žele Hrvatsku u kojoj se ne krade, ne pljačka, ne sluđuju ljudi, ne dovodi na silu na čelo Državnog tužilaštva Hrvatske one koji ne poštuju ni saobraćajne propise, a kamoli krivične propise i propise o nezavisnosti pravosuđa“, rekao je Milanović novinarima pošto je, zajedno sa suprugom, glasao na biračkom mestu u Zagrebu.

On je optužio premijera i kandidata za novi mandat iz Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Andreja Plenkovića, za kršenje izborne tišine rekavši da ni danas nije odoleo da „divlja i priča gluposti o kršenju ustava i poštovanju zakona“.

„Sanitarni kordon koji treba sagraditi i iskopati oko Plenkovića je on ustvari iskopao sam i tako nam uštedeo, sam se ogradio od svih i iskopao kanalčinu“, rekao je Milanović o Plenkoviću.

On je rekao da je od izbora za predsednika Hrvatske, pre četiri godine, radio sve da sačuva nezavisnost, ali da je njegov istup „reakcija na divljaštvo“.

„Kad imaš posla s nasilnicima i divljacima koji zloupotrebljavaju svoju poziciju pečata, jer imaju pečat u datom trenutku, onda se moraš ponašati ovako, moraš na mišiće, a i to znam“, kazao je predsednik države.

On je ocenio da će HDZ dobiti dosta glasova, ali je izrazio uverenje da će „slobodna Hrvatska dobiti više“.“Moraće se zatomiti neke razlike i probati da se spasi i zašti zemlja…od takvih nasilnika koji su svi došli iz neke sumnjive priče“, rekao je Milanović o Plenkovićevom HDZ.

Dodao je da će to što je odlučio da parlamentarni izbori budu u sredu, umesto uobičajeno u nedelju, doprineti većoj izlaznosti. Dodao je da je sreda bila isključivo njegova ideja i način da motiviše ljude da izađu na birališta, jer ih, kako je rekao, HDZ motiviše da ostanu kod kuće „osim onih koji glasaju za tu stranku“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.