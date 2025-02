Milanović: Zalaganje za mir, dobrosusedsku povezanost i diplomatsko rešavanje konflikata

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović rekao je danas u inauguracijskom govoru da je obaveza hrvatskih vlasti da se u međunarodnim odnosima zalažu za mir, dobrosusedsku povezanost i diplomatsko rešavanje konflikata.

U govoru posle polaganja zakletve za drugi petogodišnji predsednički mandat, Milanović je istakao da „mir, bezbednost i dostojanstvo hrvatskih ljudi ne mogu i neće biti žrtve ničijih privatnih ambicija ili fiksacija“.

Na inauguraciji pred oko 100 zvanica u kabinetu predsednika na Pantovčaku u Zagrebu, na kojoj nije bilo predstavnika vlade, Milanović je istakao i da je snaga u poznavanju sopstvenih slabosti i stranputica.

„Gotovo da i nema veće slabosti od mržnje, šovinizma ili nepoverenja prema onima koji su drugačiji od nas u nekom od brojnih slojeva, a svi ih imamo, identiteta, prema onima koji su slabiji, trenutno ili stalno slabiji. Malo je toga što je tako pogrešno kao veličanje najmračnijih epizoda vlastite istorije, a svaka ih nacija ima“, rekao je Milanović.

On je ocenio da „teško da ima većeg kukavičluka od osporavanja domoljublja, ikome, na osnovi razlike u mišljenju, u nacionalnoj, verskoj ili rasnoj pripadnosti“.

„Kao što sam rekao na ovom mestu pre pet godina, ovo je kuća za sve nas“, poručio je Milanović na početku drugog mandata.

On je pomenuo i Hrvate u BiH, rekavši da je odbrana njihovog ustavnog statusa hrvatska ustavna i moralna obaveza.

Govoreći o bezbednosnoj situaciji u svetu i promenama u međunarodnoj politici, Milanović je rekao da nema potrebe da se Hrvatska „ishitreno gura u prve redove“.

„Na nama je da osmislimo nacionalnu politiku koja će najviše doprineti našim interesima u tom novom svetu, u novom kontekstu, u novoj paradigmi. U tom poslu ne smemo da imamo nikakvih, ili barem ne previše, predrasuda i dogmi“, rekao je Milanović.

“Nema potrebe da se ishitreno guramo u prve redove u stvarima na koje ne možemo znatnije uticati, koje ne možemo da promenimo, koje vrlo često ne razumemo, ne zbog manjka pameti nego zbog okolnosti, dodao je hrvatski predsednik. On je ocenio da su „politički avanturizam i slepa sledba znali Hrvate u prošlosti stajati“.

Predsednik je istakao da zalaganje u međunarodnim odnosima za mir, za dobrosusedsku povezanost i za diplomatsko rešavanje konflikata „nije naivnost“.

„To nije iznevera zapadnih političkih i vojnih saveza kojima pripadamo i kojima ćemo pripadati, i to je bila dobra odluka. To je naprosto borba za sopstvene interese“, naglasio je Milanović.

On je dodao da to pogotovo nije iznevera zapadnih ili evropskih vrednosti „koliko god bilo sve manje jasno koje su to vrednosti i ko ih zastupa“.

„Rat je najdublji i najotrovniji mogući društveni poremećaj, goreg nema. Ne kaže se zalud da je pobeda druga najgora stvar koja se može dogoditi u ratu“, naglasio je hrvatski predsednik koji je citirao bivšeg američkog predsednika Džona Kenedija da se nikad ne sme pregovarati iz straha, ali ni strahovati od pregovora.

On je dodao da Hrvatska mora da ojača oružane snage koje će biti sposobne da zaustave eventualni napad na nezavisnost i teritorijalni integritet. Takođe, rekao je, hrvatska vojska treba da ispuni preuzete obaveze u sklopu svih saveza, ali da, kako je kazao, te obaveze treba „tumačiti pošteno, lojalno, ali u hrvatskom interesu“.

Predsednik je upozorio da vojska i savremeno oružja iziskuju vrtoglave troškove, a da su hrvatski resursi ograničeni.

„Ne bi trebalo dopustiti da odbrambeni izdaci progutaju novac za sve ostalo što naš život čini smislenim i ispunjenim“, ukazao je predsednik.

On je više puta istakao da je osnovni zadatak državnih institucija da sačuvaju mir i bezbednost građana i ukazao da je važno da se teška vremena ne prelome najviše preko leđa najslabijih i najmanje zaštićenih i da „od dobrih godina ne profitiraju samo oni koji su najbliže centrima moć, najagresivniji, najkompetitivniji“.

„Nejednakost i korupcija podmuklo nagrizaju socijalnu strukturu poput opake bolesti“, dodao je Milanović, a više puta je istakao da je samo hrvatskim građanima stvarno stalo do Hrvatske.

„Druge države i nacije, u pravilu, ne žele nam zlo i ne rade protiv nas, ali u izboru između svojih interesa i našeg boljitka, kad do takvog izbora dođe, uvek će se odlučiti za svoje interese. Pa i naši prijatelji i saveznici“, rekao je hrvatski predsednik.

Rekavši da to nije žalopojka, kritika ili uskogrudno zatvaranje u sebe, već realnost današnjeg sveta i poziv da se prestane „zanositi iluzijama da će se neko izvana pobrinuti za nas kad nam bude teško ili kada nam stvarno bude trebalo“.

„Možda malo, ali realno: nikad nije i nikad neće“, dodao je Milanović.

On je rekao da Hrvatska sve postigla sama zahvaljujući ljudima u Hrvatskoj, pre svega onima koji su dali svoj život i zdravlje u odbrani slobode.

„Naša trajna zahvalnost tim ljudima nije ni slava rata, ni trijumfalizam, ni naslada nad nesrećom drugih, poraženih. To je oda slobodi i podsetnik za šta smo sve sposobni kao nacija kad nas vode plemeniti motivi i kad nas ujedine najviši ideali“, naglasio je Milanović.

On je u govoru istakao važnost obrazovanja, kao i potrebu unapređenja pravosuđa, ukazavši pritom da uprkos rastu BDP-a, niskoj nezaposlenosti i povećanju kreditnog rejtinga, preveliki broj građana živi na rubu dostojanstva ili trpi neki oblik poniženja.

„Samo je nama u interesu da nam institucije budu nezavisne, profesionalne i odgovorne, kao i mediji, ili kako to boje zvuči, novinarstvo. To je, uz ostalo, preduslov stabilnosti i funkcionalnosti našeg ustavnopravnog poretka i našeg demokratskog sistema. To je jednostavnim jezikom štit od samovolje i tiranije“, istakao je Milanović.

Milanović je kao kandidat opozicione Socijaldemokratske partije (SDP) u drugom krugu predsedničkih izbora, 12. januara, uverljivo pobedio kandidata vladajuće Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Dragana Primorca.

Premijer i predsednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Andrej Plenković izjavio je ranije da će HDZ bojkotovati inauguraciju Zorana Milanovića zbog „flagrantnog kršenja Ustava“.

Zbog toga, iako su pozvani, na inauguraciji nije bio niko iz vlade, kao ni predsednik Sabora Gordan Jandroković.

Na inauguraciji je četvoro potpredsednika Sabora, bivši predsednici Hrvatske, Stjepan Mesić, Ivo Josipović i Kolinda Grabar Kitarović, predstavnici vojske, institucija, šefovi stranaka koje su podržale Milanovićevu kampanju, kao i članovi porodice i prijatelji.

Među zvanicama su bili i predsednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, generali iz Domovinskog rata Ante Gotovina, Mladen Markač, Ivan Čermak, Rahim Ademi, Ljubo Česić, Ante Kotromanović i Antun Kikaš, kao i bivša premijerka Jadranka Kosor.

Među stotinjak zvanica bila je i poslednja preživela partizanka sa Sutjeske i Neretve, 101-godišnja Splićanka Vjera Andrijić.

(Beta)

