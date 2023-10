Milatović: Ja sam Crnogorac, popis ne treba odlagati

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović rekao je da je popis statistička stvar i da će biti održan od 1. do 15. novembra.

Upitan šta će učiniti da ne dođe do političke instrumentalizacije popisa, i da ne dođe do formiranja treće srpske države, Milatović je rekao da Crna Gora posvećena jedinstvenoj Bosni i Hercegovini i da ne stoji da na Balkanu postoji ijedna druga srpska država.

„BiH vidimo kao jedinstvenu državu i to jasno treba ponoviti i reći“, rekao je Milatović na zatvaranju 2BS Foruma u Budvi.

Milatović je kazao da je Crna Gora crnogorska država, „bila, jeste i biće“.

„Ona je država građana koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, Srbi, Hrvati, Bošnjaci… Što se tiče popisa, mislim da što više spominjemo popis kao temu to ga više politizujemo. Mislim da bi najbolje mogli da uradimo da ga ne spominjemo. Popis je statistička stvar koja se dešava u svakoj zemlji, desiće se od 1. do 15. novembra u Crnoj Gori i mora da se desi. Ja ga ne spominjem i mislim da je to najbolji doprinos da se ta tema ne politizuje“, zaključio je Milatović.

Rekao je da će nakon popisa, znati koliko ljudi živi u Crnoj Gori, koliko ih je otišlo „trbuhom za kruhom“, koliko je Ukrajinaca došlo u zemlju.

„Najvažnija stvar na popisu je da se ljudi slobodno izjasne. To je princip koji ja promovišem. Ako je ikada u Crnoj Gori bilo moguće da neko kaže nešto što misli i kako se oseća to je sada“, istakao je Milatović.

Upitan je li on etnički Srbin ili Crnogorac, Milatović je rekao da je etnički Crnogorac.

„Ja sam etnički Crnogorac i mislim da su to lično svojstvo i osjećaj ljudi u Crnoj Gori. Borim se za Crnu Goru u kojoj ljudi mogu da se osećaju kako misle i gde ćemo prestati jedni druge da ubeđujemo ko su i što su“, rekao je Milatović.

On je dodao da svako treba da se oseća kako želi da se oseća.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.