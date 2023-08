Milatović: Neprihvatljivo da se bilo ko sa strane meša u formiranje crnogorske Vlade

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je danas da je neprihvatljiv bilo koji pokušaj posrednog ili neposrednog mešanja inostranih aktera (iz regiona ili ostatka sveta) u kreiranje Vlade u Crnoj Gori .

On je na društvenoj mreži Iks (X), nekadašnjem Tviteru, istakao da je 28. saziv Skupštine, odraz volje građana i građanki Crne Gore koji su, shodno Ustavu, nosioci suverenosti.

„Očekujem da formiranje 44. Vlade bude utemeljeno na slobodno izraženoj volji građana i građanki na proteklim parlamentarnim izborima, kao i na programskim prioritetima koji će omogućiti ubrzano članstvo CG u EU, rast životnog standarda i izgradnju pravne države“, naveo je Milatović.

On se oglasio na Iksu nakon što su prethodnih dana najviši zvaničnici Srbije komentarisali formiranje Vlade u Crnoj Gori.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je 18. avgusta da se Srbi u Crnoj Gori ništa ne pitaju.

„Nama nešto stalno zameraju i po pitanju Crne Gore. U Crnoj Gori živi gotovo 30 odsto Srba, možda i više. Oni traže od nas da ćutimo, ali su zato spremni da Albancima u Severnoj Makedoniji sa 24 odsto daju šta hoće. A Srbi u Crnoj Gori sa 30 odsto ne mogu da dobiju ništa. I vi gledate sve to, smejete se koliko je to nepravedno, ali sila Boga ne moli. Ali da ućutkaju nas, to nije realno“, naveo je Vučić za RTS.

Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević je juče kazao da su se Crna Gora i Severna Makedonija ogrešile o Srbiju priznajući nezavisnost Kosova, ističući da će im se to obiti o glavu kao i Ukrajini.

Sa druge strane, predstavnici međunarodne zajednice, SAD i Nemačka, su ponovili da ne vide nekadašnje članice prosrpskog Demokratkog fronta (DF) u novoj vladi i kao svoje partnere.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.