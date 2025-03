Miličević: Dodikova politika gura RS u ambis; Stanivuković: Spremni za raspravu o novom Ustavu

Predsednik opozicione Srpske demokratske stranke (SDS) Milan Miličević upozorio je danas da politika predsednika Republike Srpske (RS) Milorada Dodika gura ovaj entitet Bosne i Hercegovine (BiH) u propast.

„Njegova politika, obojena korupcijom, strahom i podelama, gura RS u ambis“, naveo je Miličević u pismu upućenom građanima RS, saopšteno je iz SDS-a.

Navodeći da se RS danas nalazi pred „velikim dilemama i izazovima“, osudivši presudu Suda BiH protiv predsednika RS za neizvršavanje visokog predstavnika u BiH, jer je, kao naveo, on delovao po Ustavu RS.

„Postoji nešto još opasnije od te presude – potezi tog istog Milorada Dodika, čoveka koji se ne bori za RS, već za sebe“, naglasio je Miličević.

On je ocenio da je Dodik pretvorio RS u društvo u kojem je, kako se ističe, sve podredio sebi i svojoj vlasti.

„Godinama vam govori da bez njega nema RS, da je on jedini njen zaštitnik. Ali, zapitajte se – ako je posle dvadeset godina njegove vladavine RS toliko krhka da zavisi od jednog čoveka – šta je on uradio za sve te godine? Kakva je to Srpska ako nije dom za sve nas, već samo njegov lični štit“, naveo je predsednik najveće opozicione stranke u RS.

Prema njegovim rečima, dok Dodik govori o svojoj borbi, građani RS se bore da plate račune, kupe namirnice, školuju decu ili nađu posao.

„Vaša svakodnevna borba gurnuta je u stranu, jer je on nametnuo da se svi bavimo samo njim – šta će biti sa Dodikom, a ne šta će biti sa nama“, ocenio je Miličević.

Prema njegovim rečima, rezultati Dodikove vladavine su poluprazne škole, odlazak mladih, stručnjaka, nedostatak investicija.

„Za vreme Dodikove vladavine, Srpska je ostala poluprazna, a ljudu žive u strahu. Od slobodarske Srpske napravio je mesto, gde se gasi nada“, naveo je Miličević.

Predsednik RS je zaključio da „Dodik i njegov režim nisu RS“, već su njena budućnost građani tog entiteta BiH.

Stanivuković (PDP): Spremni smo za raspravu o donošenju novog Ustava RS

Predsednik Partije demokratskog progresa (PDP) Draško Stanivuković izjavio je danas da je njegova stranka spremna da se aktivno uključi u raspravu o donošenju novog Ustava Republike Srpske (RS).

„Postojeći ustav pretrpio je više od 120 amandmana, od čega je četrdeset nametnuto od visokog predstavnika. To je dovelo do toga da je ustav u velikoj meri izmenjen u odnosu na njegovu izvornu verziju, što ga čini pravno i politički problematičnim“, napisao je Stanivuković na društvenoj mreži Iks.

Govoreći o promenama Ustava RS, koje je najavio predsednik RS Milorad Dodik, s ciljem vraćanja nadležnosti ovom bh. entitetu u skladu sa izvornim Dejtonom, Stanivuković je ocenio da mnogi članovi ustava nisu usklađeni sa stvarnim potrebama naroda RS , dok su, kako je rekao, pojedine odredbe vremenom izgubile svoju primenljivost.

„Ustav mora biti živi dokument koji odražava trenutno stanje, štiti prava građana i osigurava stabilnost institucija“, naveo je Stanivuković.

Prema njegovim rečima, PDP će se „kao nacionalno odgovorna stranka aktivno će se uključiti u temeljnu diskusiju o donošenju novog ustava, koji će biti rezultat demokratskog konsenzusa, garantovati puna prava građana RS i biti usaglašen s njenim stvarnim potrebama i pozicijom u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

„S tim u vezi pripremili smo set naših predloga koje ćemo u narednom periodu predstaviti javnosti i nadležnim institucijama“, naveo je Stanivuković.

