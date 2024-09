Milivojević (DS): Rebalans budžeta je pokazatelj ekonomskog sloma Srbije

Poslanik Demokratske strane (DS) Srđan Milivojević izjavio je danas da se Srbija zadužuje 140 evra u sekundi i ocenio je da je skupštinska rasprava o rebalansu budžeta pokazatelj ekonomskog sloma države.

„Srbija se zadužuje enormno, sada se već zadužuju više od 140 evra u sekundi. Dok je u Skupštini govorio ministar finansija Siniša Mali, mi smo se zadužili nekoliko stotina hiljada evra samo dok je trajao njegov govor“, kazao je Milivojević za agenciju Beta u Skupštini.Ocenio je da je skandalozno što će budžetski deficit posle rebalansa biti 2,2 milijarde evra i podsetio na reči Zorane Mihajlović (bivša ministarka rudarstva i energetike Srbije) da je „Srpska napredna stranka postala džuboks, za bogaćenje i bahaćenje ministara iz redova te stranke“.

„Kao žetoni za ovaj džuboks danas kroz budžet Srbije navode milijardu evra za Nacionalni stadion, 17 milijardi evra za projekat Ekspo u zemlji u kojoj lista čekanja za osnovne hirurške intervencije broji 70.000 ljudi. To je pokazatelj osione bahatosti ovog režima, oni u svojoj gramzivosti i pohlepi uopšte ne razmišljaju o građanima, već samo o procentima, proviziji i to litijumskoj proviziji, i ono što je posebno opasno, mi veoma malo glavnica dugova vraćamo“, kazao je Milivojević.

Dodao je da se izdvaja 450 miliona evra za Vojsku Srbije, jer se planira uvodjenje vojnog roka.

„Vojska koja je služila za slikanje više nije u stanju da ne proizvede tragediju“, rekao je Milivojević.

Kometarišući izjavu Malog da deficit nakon rebalansa neće uticati na makroekonomsku stabilnost, Milivojević je kazao da to nije tačno.

„To je jedna podla laž i neistina Siniše Malog. To i te kako utiče na makroekonomsku stabilnost, to ne kažem ja, to je kazao Fiskalni savet, vrlo negativno je ocenio ovaj rebalans budžeta. Mi smo ovoga trenutka prezadužena zemlja i nismo u stanju da vraćamo naše kredite“, ocenio je Milivojević.

(Beta)

