Milivojević i Aleksić: Jučerašnji dan pokazao koliko su zahtevi protesta opravdani

Poslanici Demokratske stranke i Narodne stranke, Srđan Milivojević i Miroslav Aleksić, ocenili su da je jučerašnji dan pokazao koliko su zahtevi sa protesta „Srbija protiv nasilja“ za smenu ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i direktora Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Aleksandra Vulina opravdani.

„Mi smo juče dobili nesumnjivu potvrdu da su ti zahtevi sasvim opravdani, da su utemeljeni u činjenicama, koje su potvrđene svedočenjem inspektora Dušana Mitića, kao i kada smo saznali da se Vulin zbog umešanosti u šverc narkotika nalazi pod istragom međunarodnih organizacija“, rekao je danas Milivojević novinarima u Skupštini Srbije, nakon najave protesta.

Kazao je da u subotu odlaze ispred Palate pravde da bi uputili poziv „uspavanom tužilaštvu“ da hitno utvrde sve činjenice vezane za ta dva događaja.

„Nemoguće je da jedna ozbiljna država (SAD) stavi pod sankcije Aleksandra Vulina, a da nemaju dokaze za to. Nemoguće je da se prenebregne ono što se juče čulo u svedočenju Dušana Mitića“, rekao je Milivojević.

On je pozvao građane da se u septembru, kada u slučaju Jovanjica bude svedočio i inspektor Slobodan Milenković, ponovo okupe i pruže mu podršku kao što su juče to učinili za inspektora Mitića.

Upitan o 14-mesečnom zatvoru novinaru Milovanu Brkiću zbog pretnji predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na protestu „Srbija protiv nasilja“, Milivojević je kazao da ne opravdava Brkićeve reči, ali da 14 meseci zatvora može da znači i doživotna kazna zbog Brkićevog zdravstvenog stanja.

Sa druge strane, kako je dodao Milivojević, drugi ljudi koji su optuženi za frapantna krivična dela, a imaju status svedoka saradnika, Dijani Hrkalović je ukinuta nanogica, Darko Šarić je bio pušten da se brani sa slobode.

Naveo je da se Brkić na suđenju predstavio kao novinar i podsetio da je Vučić njegove „usluge obilato koristio“ 2012. godine, kada se obračunavao sa Demokratskom strankom, ali da ta stranka, „nikada nije uperila prst u Brkića“.

„Smatram da treba da se uvaži njegovo mentalno, psihičko i fizičko zdravlje, da se uzmu u obzir sve činjenice i da se proceni da li taj čovek treba da bude u zatvoru“, kazao je Milivojević.

Poslanik Narodne stranke Miroslav Aleksić ocenio je da Srbija nema nikog do samih građana, koji će se izboriti za njenu bezbednost, jer je vladajući režim razorio institucije.

„Samo naša sabornost, solidarnost i otpor mogu da se suprotstave daljoj kriminalizaciji Srbije, daljem uništavanju institucija i borbi za pravdu“, kazao je Aleksić.

I on je pozvao građane da u subotu dođu ispred Doma Narodne skupštine Srbije, u borbi za pravdu, u borbi za realizaciju zahteva protesta, ali i u borbi za časne pojedince koji su se uspravili i rekli da ne žele da učestvuju u prikrivanju kriminala i korupcije

„Ovih dana svedočimo tome da je osovina organizovanog kriminala i korupcije u Srbiji upravo na relaciji bezbednosnih službi kojima godinama upravljaju Vulin, Gašić i Nebojša Stefanović, sa druge strane u Parlamentu Vladimir Đukanović, predsednik Odbora za pravosuđe i sa treće strane tužilaštvo u liku Zagorke Dolovac, koja godinama spava i pravi se da ne vidi šta se dešava u Srbiji“, kazao je Aleksić.

Govoreći o odluci američkog Ministarstva finansija da Vulina stavi na crnu listu, kazao je da to nije zbog rusofilije kako žele da predstave predsednik Srbije i drugi zvaničnici, već da je to zbog kriminala, trgovine oružjem i narkoticima.

„To je svojevrstan skandal i bruka jedne države, da se šef BIA dospe na crnu listu sankcija SAD. Pa kakva smo mi zemlja? U redu je da tu budu Zvonko Veselinović, Milan Radoičić koje štiti režim, ali kad se to desi šefu bezbednosne službe, to je skandal, on mora biti smenjen odmah“, rekao je Aleksić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.