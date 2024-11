Milivojević: Ne očekujem drastične promene u odnosu prema Kosovu, ali Tramp je pre svega biznismen

Politikolog Cvijetin Milivojević ocenio je danas da ne veruje da će se izborom Donalda Trampa za predsednika Amerike nešto drastično menjati u američkoj politici prema Kosovu, bar ne tako brzo, ali uz opasku i da je on u svojim potezima pre svega biznismen, a ne političar.

„Moram da podsetim onaj deo naših građana koji su zdušno navijali za Trampa da je na njegovu molbu, zahtev, uz sasluženje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Izrael priznao Kosovo. Treba krenuti od toga i uvek se vraćati na to. Izrael se desetak godina opirao priznanju Kosova“, rekao je Milivojević za Betu.

U izbornoj kampanji za predsednika kada je Tramp izgubio, podsetio je Milivojević, Vučić je kao, poklon Trampu, faktički pozvao Izrael da prizna Kosovo za nezavisno i obećao da će Srbija otvoriti diplomatsko-konzularno predstavništvo u Jerusalimu, čime je direktno gurnuo prst u oko bar desetak islamskih zemalja koje to nisu učinile.

Prema njegovim rečima, za četiri godine dok je Tramp bio američki predsednik Srbija je bila samo dalje od Kosova, ali daleko manje zbog američke politike već zaslugom srpskih vlasti koje su svoje poteze uvek nastojale da pravdaju spoljnim pritiskom.

Milivojević je ukazao na karakteristiku Trampa, kao prvenstveno biznismena, i podsetio da su njemu bliski ljudi bili skoro u Beogradu zbog poslovnih poduhvata, vezanih za moguću gradnju kompleksa na mestu srušenog Generalštaba Vojske Srbije.

To bi moglo da ga odobrovolji, procenio je Milivojević, ali je problem što je Srbija francusko-nemačkim, pa zatim Ohridskim, sporazumom isuviše izašla sa Kosova i tamo prenela više svojih državnih identitetskih atributa.

„Za mene bi značilo da se nešto promenilo (u američkoj politici) kada bi trampova administracija rekla da se neće mešati na eventualni ponovni zahtev Srbije da vrati hiljadu svojih vojnika na Kosovo. Ne moraju da kažu da će podržati, nego da neće zabraniti“, rekao je Milivojević, navodeći da to bi imalo i simboličan značaj.

Govoreći o uticaju izbora Trampa na prilike u drugim delovima sveta, on je rekao da je veoma moguće da će se odraziti na rat u Ukrajini, jer je pragmatičan pa neprijatelja broj jedan smatra Kinu, a ne Rusiju, kako bi je sprečio da bude ekonomski dominantna.

Prema rečima Milivojevića, niko realan ne očekuje da će se Rusija povući iz delova Ukrajine koje vojnički drži, a sa Krima pogotovo, pa verovatno ni Tramp tako da bi možda mogao da uđe u neku vrstu trgovine da se ostatku Ukrajine faktički dozvoli neka vrsta partnerstva sa NATO.

„On će biti prihvatljiviji za neku vrstu razgovora sa Rusijom na tu temu, ali verovatno direktnih razgovora“, rekao je Milivojević, navodeći da se tu gubi potreba za posrednicima, za mesto u tome za Kijev i Evropsku uniju.

Na pitanje o sukobu na Bliskom istoku, Milivojević je rekao da će Tramp „nastaviti da još više podržava Netanjahovu politiku razračunavanja sa Palestinca nego što je to do sad činila demokratska administracija Bajdena i Haris“.

Međutim, naveo je Milivojević, Tramp neće dozvoliti da odu tek tako od Amerike zemlje bogate naftom, kao što je Saudijska Arabija, koje su već počele da koketiraju sa BRIKS-om.

„On će se možda pojaviti kao neko ko je supervizor Izraela pa će ponuditi neke stvari u interesu islamskih zemalja, arapskog sveta. On je pragmatičan. On bespogovorno stoji iza Izraela i njegove ekspanzije na Gazu, ali stoji bespogovorno i iza svoje politike vraćanja Amerike sebi, Amerika iznad svega. Tramp pre svega vidi ekonomiju Amerike iznad svega, a bez tih bogatih zemalja arapskog sveta to bi teško bilo“, objasnio je Milivojević.

(Beta)

