Milivojević za Betu: Ako se svi izbori održe i do kraja godine u istom danu, šanse opozicije nikakve

Politički analitičar Cvijetin Milivojević izjavio je danas da je jedino rešenje za izlazak iz političkog ćorsokaka da vanredni lokalni izbori u Beogradu budu održani do kraja godine, a da na proleće budu održani redovni lokalni, pokrajinski i vanredni parlamentarni izbori.

Milivojević je za agenciju Beta izjavio da su, ukoliko dođe do održavanja i do kraja godine u istom danu beogradskih i parlamentarnih izbora „šanse opozicije nikakve“, čak i na beogradskim izborima, ali da bi, ukoliko bi se održali samo lokalni izbori u Beogradu, „opozicija imala šanse da kruniše ono što je trebala da kruniše prošle godine“.

On je podsetio da su vanredne lokalne izbore u Beogradu, nakon izbora u aprilu prošle godine, svojim biračima obećali i predsednik Srbije i tada i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić i predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas, koji je SNS-u ustupio formiranje lokalne vlasti iako je opozicija imala oko 70.000 glasova više, uz izgovor da ima informacije da će u SNS preći neki odbornici opozicije.

Milivojević je rekao da sve zemlje u Evropi, pa i sve zemlje u okruženju koje su kandidati za EU, održavaju odvojeno lokalne i parlamentarne izbore, a da vlast u Srbiji organizuje istovremeno izbore „da bi jednim udarcem ubila više muva“, dok „opozicija svesno ili nesvesno učestvuje u toj zaveri protiv sopstvenih građana“.

Prema njegovim rečima, opozicija je trebala da insistira na održavanju prevremenih beogradskih izbora još u junu, odmah nakon početka građanskih protesta protiv nasilja, nakon dva masovna ubistva 3. i 4. maja u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu i u okolini Mladenovca.

Istakao je i da u zahtevu dela opozicije koji je predat na pisarnici predsedništva početkom septembra zaista piše da se traži da „izbori budu raspisani a ne održani do kraja godine“, kao i da je neozbiljno to što su „naknadno ispravljali neartikulisan zahtev“.

„Oni su samo dali Vučiću bukvalno loptu da zakuca zicer, da od njih napravi nepismene, neartikulisane u pravnom smislu političare“, kazao je Milivojević.

Povodom toga što je opozicija obrazlagala svoj zahtev u kome se pominje raspisivanje, a ne i održavanje izbora do kraja godine time što je Vučić početkom jula rekao da će izbore raspisati odmah čim dobije takav zahtev, i da su to očekivali od njega, Milivojević je rekao da je to njemu kao građaninu jasno, „ali to ne mora da bude isto da će biti (jasno) do juče predsedniku najjače vladajuće stranke“.

Kazao je i da je „bio šokiran“ time što se među potpisnicima zahteva za raspisivanje beogradskih izbora našla i SSP čiji je predsednik Dragan Đilas „isti čovek koji je sa Aleksandrom Vučićem 12. aprila prošle godine dogovorio da uprkos rezultatima izbora ipak SNS dobije šansu da formira vlast“ u Beogradu, ali da će u roku od šest meseci biti održani prevremeni izbori.

„Obećali su u roku od šest meseci izbore, i Vučić i Đilas, obojica su lagali svoje birače. Mi sada, godinu i po dana kasnije govorimo o beogradskim izborima“, rekao je Milivojević.

Milivojević je naveo da „čak i da ne bude izbora do kraja godine nema vremena za promenu izbornih uslova“, kao i da je cela opozicija rekla da će izaći na izbore i da više niko ne preti bojkotom, pa nema te vrste političkog pritiska na vlast.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.