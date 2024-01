Miljuš (SSP): Autorski tekst premijerke za Politiko prepun laži

Član Predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP) Branko Miljuš ocenio je danas da je autorski tekst premijerke Ane Brnabić za briselski portal Politiko „prepun laži“ u delu koji se odnosi na navodnu regularnost izbornog procesa.

Miljuš je u gostovanju na televiziji N1 rekao da su „na sve relevantne međunarodne adrese“ poslali fajl u kom je po njegovim rečima, objašnjeno šta se desilo na izborima 17. decembra.

„Mi nećemo ni morati da imamo sledeće izbore ako na sve ovo budemo ćutali. Ovo nije samo stvar političara i političkih stranaka, to je stvar svakog od nas. Mi smo na ovim izborima i posle ovih izbora pokazali da postoji barem million ljudi pod ovakvim medijskim uslovima, ucenama i pritiscima koji se ne mire sa tim kako ovo izgleda“, naveo je Miljuš a prenela SSP.

Komentarišući navode premijerke da bi opozicija mogla da odigra značajniju ulogu u ostvarivanju ciljeva koji stoje pred Srbijom „ako bude imala konstruktivniji pristup“, funkcioner SSP je rekao da se „sa takvim ljudima ne pregovara o izbornoj volji građana“.

„Sve te ponude su nepristojne ponude koje mi nećemo prihvatiti i one dolaze iz iste kuhinje koju bi moglo najbolje opisati onim što je gospodin Đukanović napisao, a to je da on jeste zapravo radikal i da se oni ponose time. Svi članovi SNS-a su očigledno radikali, izgleda čak ni da svi radikali nisu hteli da budu naprednjaci, ali ovde nema greške“, kazao je Miljuš.

Upitan za reakcije međunarodne zajednice na navode dela opozicije u Srbiji o izbornoj krađi, Miljuš je rekao da ne očekuje od evropskih zvaničnika ili od ambasadora SAD u Beogradu da „reše unutrašnje“ probleme Srbije ali i ocenio da „žmurenjem i okretanjem glave od izborne krađe ne možete smatrati da ste prijatelj ljudima u Srbiji“.

„Ne niste prijatelj, vi okrećete glavu od onoga što radi režim, a režim nam bukvalno otima pravo da samostalno odlučujemo o tome kako će ova zemlja da izgleda. Ovo je bitka za demokratiju i kroz institucije i to mislim na sudove, i na ulicama i trgovima mirnim protestima i kroz međunarodnu zajednicu. Nikada nećemo odustati i nikada nećemo zaboraviti šta su napravili 17. decembra“, naveo je Miljuš.

Premijerka Ana Brnabić izjavila je u autorskom tekstu za Politiko da je izbore u Srbiji 17. decembra pratilo 5.587 posmatrača te da je izborni proces bio pod kontrolom „bez presedana“.

Ona je navela da je u saradnji Vlade Srbije sa ODIHR od 2019. godine došlo do „značajnog napretka“ u izbornim reformama.

„Štaviše, izborna transparentnost je poboljšana kroz ključne inicijative e-uprave, kao što je stvaranje Jedinstvenog biračkog spiska 2012. godine, njegova integracija sa Registrom građana 2019. godine, pokretanje veb stranice za verifikaciju birača 2020. i redovno ažuriranje počevši od 2021.“, navela je ona.

Brnabić je još rekla i da je posmatračka misija ODIHR ;u svojoj Preliminarnoj izbornoj izjavi „pozitivno ocenila proces glasanja na 93 odsto od 1.220 biračkih mesta koje je posmatrala“.

(Beta)

