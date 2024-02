Miljuš (SSP): ‘Srbija protiv nasilja’ se danas sastaje sa izvršnim delom EU, Belgije i Francuske

Član Predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP) Branko Miljuš izjavio je da će predstavnici koalicije „Srbija protiv nasilja“, čiji je SSP bio deo, danas imati sastanke sa izvršnim delom unutar EU, kao i sa predstavnicima Belgije i Francuske o tome kako bi trebalo da izgleda međunarodna misija koja bi trebalo da istraži izborne nepravilnosti na izborima održanim u Srbiji 17. decembra.

On je za televiziju N1 rekao da će biti razgovora i o tome kako doći do toga da kada ta misija da preporuke – one budu obavezujuće i za vlast i za opoziciju, slično situaciji koja se dogodila u Severnoj Makedoniji 2015. godine, prenela je SSP u saopštenju.

„Taj proces je krenuo, merna jedinica za uspeh neće biti to šta će se desiti na ovim sastancima merna jedinica uspeha će biti situacija u kojoj ćemo mi obezbediti građanima Srbije da glasaju na jednim slobodnim izborima. Jedini pravi uspeh je povratak normalnosti i mi jesmo na tom putu, a na tom putu nekoliko zadnjih meseci beležimo male uspehe“, naveo je Miljuš.

Na konstataciju da je premijerka Ana Brnabić rad misije predstavila kao „SS diviziju i kaznenu ekspediciju“, Miljuš je ocenio da Brnabić ili „uopšte ne razume šta govori i težinu reči koje izgovara, ili da kod nje preovladava strah“.

„Postoji jedna stvar koja je tu interesantna, neće ovde dolaziti nikakvi policajci da prave istragu, ovde će doći međunarodni eksperti da provere ono što smo i mi i međunarodni posmatrači ustanovili, a to je da smo bili izloženi jednoj organizovanoj pljački glasova i promeni izborne volje“, kazao je član Predsedništva SSP.

Dodao je i da se sve češće pominje zloupotreba pristupnih fondova EU od strane Srbije, i da bi to mogla da istražuje evropska tužiteljka Laura Koveši.

„Ova vlast nike bila gadljiva na taj novac, rado ga je prihvatala i sada postoje neke indicije da se on zloupotrebljava da li u koruptvine svrhe, da li na kraju krajeva u svrhe kupovine glasova koju smo takođe dokumentovali“, naveo je Miljuš.

(Beta)

