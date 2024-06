Ministarka reaguje: O stanju u EPS najbolje govori podatak o dobiti od 28 milijardi u prvom kvartalu

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović odbacila je danas kao neistinite navode potpredsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Dušana Nikezića da Elektroprivreda Srbije (EPS) „puca po šavovima“ i da je „prinuđena da uvozi“ struju iz inostranstva.

Ona je u pisanoj izjavi navela da o stanju u toj kompaniji „najbolje govore rezultati u prvom kvartalu“ u kom je po njenim rečima, ostvarena dobit od 28,3 milijarde dinara.

„U momentu kada najveća energetska kompanija pravi značajan iskorak ka kvalitativnim promenama ispostavlja se da jednom delu opozicije na čelu sa Dušanom Nikezićem, potpredsednikom SSP, ipak te promene ne odgovaraju iako su one, između ostalog, usaglašene sa Međunarodnim monetarnim fondom, na koji se upravo Nikezić poziva, ali samo kada mu to odgovara“, navela je ministarka a preneo njen kabinet.

Dodala je da je u toku sezona remonta termo blokova i da zaustavljanje bloka tokom vraćanja u pogon posle remonta „nije nikakva havarija, već pogonski događaj tokom optimizacije parametara da bi se podesili sistemi“.

„Tržišno poslovanje nosi sa sobom profitabilnost kao ključni cilj, a kako su oscilacije cena električne energije od negativnih, kako je danas, do preko 100 €/MWh u nekim delovima dana, stvaraju se uslovi za optimizaciju profita uz čuvanje sopstvenih resursa na skladištima. To je aktivnost koju EPS svakodnevno sprovodi u cilju optimizacije energetskog portfelja. To je trenutno dodatno važno imajući u vidu da je u toku revitalizacija i RHE ‘Bajina Bašta“, navela je ministarka rudarstva i energetike.

Prethodno je potpredsednik SSP izjavio da Elektroprivreda Srbije „puca po svim šavovima“, da je ;u poslednja dva meseca bila „prinuđena“ uvozi struju po havarijskim cenama uz višemilionske gubitke kao i da su „sve učestaliji ispadi proizvodnih blokova, zbog lošeg kvaliteta uglja iz regiona, kao i lošeg održavanja“.

(Beta)

